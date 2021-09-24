InSight Uzay Aracı, Mars'ta 90 Dakika Süren Deprem Tespit Etti

NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) InSight uzay aracı, Kızıl Gezegen'de 90 dakika boyunca devam eden bir deprem keşfetti. Bu depremin Mars'ta daha önce kaydedilen son depremden yaklaşık beş kat daha güçlü olduğu bildirildi.

Uzay aracı, her zaman olduğu gibi cumartesi günü de Mars'ın tozlu yüzeyinde duruyordu. Sarsıntı yaklaşık bir buçuk saat boyunca devam etti. Araç, sismometresine yansıyan verileri doğrudan Dünya'ya iletti ve bilim insanları, beklenenin gerçekleştiğin farkına vardı: Mars'ta büyük bir deprem oldu.

InSight Uzay Aracı, Mars'ta Kaç Büyüklüğünde Deprem Keşfetti?

Uzay aracı tarafından iletilen verilere göre Mars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu, NASA bünyesindeki bilim insanlarının Insight'ın Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'e iniş yapmasından bu yana gözlemlemenin kaçınılmaz olduğunu düşündüğü büyüklükte bir depremdi.

Diğer iki büyük deprem de yakın zamanlarda meydana geldi. Uzay aracı, 25 Ağustos'ta 4.2 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem kaydetti. Bunlardan önce de Kızıl Gezegen'deki bilinen en büyük deprem 2019 yılında meydana gelmişti. Bu depremin büyüklüğü ise 3.7'ydi.

InSight uzay aracından sorumlu Bruce Banerdt, nisan ayında Insider'a vermiş olduğu bir demeçte, "Küçük depremlerin sayısına bakılacak olursa Mars'ta beklenenden daha az büyük deprem var gibi görünüyor. Bu biraz kafa karıştırıyor" dedi.

Ancak Cumartesi depremi, 3,7 büyüklüğündeki gürlemeden beş kat daha enerjikti. Bu büyük depremler, aslına bakılacak olursa Mars'ın yapbozunda eksik olan parçaları sunuyor. Bilim insanları, sismik dalgalarını Mars'ın çekirdeğinin yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanabilir.

Mars'ın iç kısımları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek, gezegenin nasıl oluştuğunu ve zaman içinde nasıl bir değişime uğradığı hakkında bazı ipuçları sağlayabilir. Bu bilgi, yaşamın devamı için elverişli olan diğer gezegenlerin bulunma çalışmalarına önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

Banerdt, nisan ayında yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: