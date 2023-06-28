Insta360 Yeni Kamerasını Tanıttı : Başparmak Boyutunda

Kamera şirketi Insta360, hafif ve kompakt bir çerçevede yüksek çözünürlüklü video kayıt imkanı sunan çok küçük bir aksiyon kamerası piyasaya sürdü.

Kamera Teknolojisinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Insta360'ın X3 adını verdiği yeni kamerası, dayanıklı ve su geçirmez özelliğine sahiptir. İnsanın başparmağı büyüklüğünde olan kamera 180 gram ağırlığındadır. Video sabitleme gibi taşınabilir bir aksiyon kamerasından beklenebilecek özelliği sunması onu diğer kameralardan farklı kılar.

Kamerası 72 megapiksel olan model, 8K'ya kadar hızlandırılmış çekim desteği dahil olmak üzere birçok kayıt seçeneği sunar. X3 modeli görüntü sabitleme ve engebeli koşullarda video hareketini sabit tutarak video çözünürlüğünün kalitesini korur. Çekilen video üzerinde herhangi bir işlem yapmak istendiğinde yönetmek ve önizlemek için 2,29 inçlik bir dokunmatik ekran kullanılabilir.

Sesli komut özelliğine sahip cihaz 1800mAh batarya gücüyle 81 dk boyunca video kaydedebilir. Insta360'ın parmak boyutunda yeni X3 kamerası özgün ve ergonomik tasarımıyla kullanıcıların dilediği yerde kaliteli video çekmesini sağlar.