İnstagram'dan Reels Sürelerine Çarpıcı Değişiklik Gelebilir

İnstagram'ın 2020 yılında kullanıcılara sunduğu 'Reels' özelliği epey rağbet gördü. İlk çıktığında 15 saniye limitine sahip olan Reels, zamanla 30 saniye, 60 saniye ve son olarak 90 saniyeye kadar uzatılmıştı.

Kullanıcıların bir çoğu 90 saniyeye sığmayan Reels videolarını 2 parça halinde atıyordu. İzleyicilerin bir kısmı bu durumdan şikayetçi iken bir kısmı ise bu sürenin yeterli olduğunu Reels'ların kısa olması gerektiğini savundu.

Peki Yeni Reels Süresi Ne Kadar Olacak ?

Alessandro Paluzzi‘nin aktardığı kadarıyla firma 3 dakika, hatta en üstte tam 10 dakikalık Reels’ler atılması için testler gerçekleştiriyor. Bu yeni çok uzun sürelerin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz belli değil.

Artan sürelerle beraber 2-3 parçalık Reels videolarının tarihe karışacağı düşünülüyor. Tabi ki düşünülen değişiklikler bununla da sınırlı kalmıyor. Yapay zeka destekli bir sohbet botu,bir fotoğraf aracı ve özel mesajlarda bulunan görüldü durumunun gizlenmesi gibi bir çok yenilik şuan gündemlerinde .

Kullanıcılar fotoğraf aracı ile istenmeyen objeleri kolaylıkla görsellerden çıkarabilecek ya da direkt olarak uygulama içerisinde sadece yazarak görseller üretebilecek. İnstagram'ın , Meta’nın üretken yapay zeka çalışmalarından çok ciddi oranda faydalanacağı görülüyor.

Peki siz reels videosu çekiyor musunuz,sürelerin arttırılması işinize yarayacak mı ? Aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.