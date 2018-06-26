Instagram 100 Milyar Dolardan Daha Değerli

2012 yılında tam 1 milyar dolara Facebook tarafından satın alınan Instagram, altı yıllık süreç içerisinde değerini neredeyse yüz kat arttırdı ve şu anda yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değere sahip. Kitlesini her geçen gün büyüten fotoğraf ve video paylaşma uygulamasının, piyasadaki onlarca şirketten değerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Haziran ayı başında aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı başaran ve bu anlamda önemli bir rekorun altına imza atan Instagram, Bloomberg verilerine göre 100 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Facebook'a oranla daha hızlı kullanıcı toplayan fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

ABD Pazarında Büyümeye Devam Ediyor

Ayrıca ABD gibi büyük bir pazarda Facebook'un aksine büyümeye devam eden Instagram, şu an şirketin en önemli platformlarından bir tanesi. Çünkü altı yıl önce Facebook'a 1 milyar dolara mal olan Instagram, değerini katbekat artırmayı ve böylelikle büyük bir sosyal medya platformu haline gelmeyi başardı.

Son olarak 2017 yılında şirketin gelirinin yüzde 10.6'sını oluşturan Instagram'ın günümüzde ise yüzde 16'ya kadar yükseldiği ifade ediliyor. Ayrıca şirketin sunduğu IGTV sayesinde bu büyümenin hızla devam edeceği düşünülüyor.