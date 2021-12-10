Instagram 2021 Özeti Kullanıcılara Sunulmaya Başlandı

Eskiden Facebook olarak bilinen Meta, Facebook ve Instagram 2021 özeti ile kullanıcılarının yıl boyunca en önemli anılarını bir araya getirmek için harekete geçti. Kullanıcılar, Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında paylaştığı gönderiler arasından en önemlilerini öne çıkararak arkadaşları ve takipçileri ile paylaşmaya başlayabilir.

Kullanıcılar, Facebook'ta ayrıca 2021'de kendileri için çok önemli olan yerleri, duyguları ve kişileri ön plana alan "Birlikte" gönderilerini paylaşabilir. Kullanıcıların sosyal medya platformlarına nasıl zaman geçirdiğini, neleri paylaşmaktan hoşlandığını yansıtan özellik şu andan itibaren kullanıcıların kullanımına açık.

Instagram 2021 Özeti Ne Zamana Kadar Kullanılabilecek?

Instagram'ın 2021 yılının sonuna doğru kullanıcıların deneyimine sunduğu yeni bir özellik olan oynatma özelliği, birkaç hafta boyunca kullanıcılar tarafından kullanılabilecek ancak bu özelliği kullanabilmek için karşılanması gereken bazı kriterler var.

Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

Bu yıl içinde 3'ten fazla hikaye (story) paylaşmış olmak.

Hikaye arşivinin açık olması.

Platform, özelliği kullanmak isteyenlere seçenekler sunuyor. Kullanıcı istediğini listeye ekleyip istemediğini eleyebiliyor. Özelliği kullanmak içinse yapılması gereken sadece Instagram'ın mobil uygulamasına girmekten ibaret.

Ana sayfada yer alan butona tıklandığında kullanıcı yıl özetini kullanıcılarla paylaşabilecek. Bu özette yer alan hikayeler ise kullanıcı tarafından belirlenmiş olacak. Uygulamaya şimdiye kadar girmeyen kullanıcıların hala zamanı var. Instagram, özelliği birkaç hafta boyunca daha kullanıma açık tutacak.

Instagram kullanıcıları, önceki yıllarda en iyi dokuz fotoğrafını ızgara şeklinde yayımlayabiliyordu. Bu yıl ise Instagram, kullanıcılarına yıl sonu özetini takipçileri ile paylaşmaları için yeni bir yol sunuyor.

Facebook ve Instagram'ın yeni özellikleri tamamen özelleştirilebilir. Kullanıcılar, seçtikleri içerikleri ekleyip kaldırabilir. Meta, bu iki özelliğin önümüzdeki birkaç gün içinde dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcısına sunulacağını ifade etti.

Yeni özellikler, Spotify'ın "Wrapped" adlı özelliği sayesinde geldi. Spotify Wrapped, kullanıcıların o kadar çok ilgisini çekmeyi başardı ki kullanıcılar artık her yılın sonunda Spotify özetlerini sosyal medyada paylaşıyor.

Facebook ve Instagram'ın da biraz sosyal medya platformunun amacına bağlı kalarak özelliği yorumladığı ve kullanıcılara böyle bir özellik sunduğu söylenebilir. Peki, Facebook ve Instagram 2021 özeti ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Özelliği kullanmayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.