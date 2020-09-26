Instagram'da 5 Saatte 1 Milyon Takipçi! David Attenborough Kimdir?

İngiliz doğa bilimcisi David Attenborough kimdir? 94 yaşında Instagram'a katılan ve sadece beş saatte 1 milyon Instagram takipçisi kazanan Attenborough Instagram'da en hızlı 1 milyon takipçi rekorunu kırmayı başardı.

İngiliz doğa bilimcisi ve televizyon yapımıcısı, doğal dünyayı anlatan David Attenborough, gezegeni korumaya ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için Instagram'da hesap açmayı mantıklı buldu. Doğa bilimcisinin Instagram hesabı 4 saat 44 dakikada 1 milyon takipçiye ulaştı.

Beş saatte 1 milyon Instagram takipçi rekoru

Attenborough altı saat içinde yaklaşık 20.000 yorum alan video mesajında ise, "Bu hareketi yapıyorum ve bu yeni iletişim yöntemini araştırıyorum çünkü hepimizin bildiği gibi dünyanın başı dertte." ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi: "Kıtalar yanıyor. Buzullar eriyor. Mercan resifleri ölüyor. Okyanuslarımızdan balıklar yok oluyor."

Ayrıca 4 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak olan A Life On Our Planet belgeselinin yapımcıları desteğiyle açılan bu Instagram hesabının, belgesel yapımcıları tarafından yönetileceği ve önümüzdeki haftalarda Attenborough'dan başka video mesajlarının yükleneceği ifade edildi.

David Attenborough kimdir?

60 yıllık televizyon programcılığı deneyiminde onlarca belgesel, radyo yayını ve etkinlik düzenleyerek iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen doğa bilimcisi Attenborough Instagram'da yeni bir rekor sahibi oldu. Daha önceki 1 milyon takipçi rekoru 5 saat 16 dakika ile Jennifer Aniston'a aitti.