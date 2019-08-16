Instagram'a Bomba Gibi Yenilikler Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni özellikler geliyor. Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellikler herkes tarafından çok sevilecek.

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'da hikayeler bölümünde yer alan Boomerang'a yeni özellikler yolda. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özellikleri keşfetti. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Boomerang'a altı yeni efektin geleceği söyledi.

Instagram is testing a new set of Boomerang modes



I wrote a web-based interactive emulator of the new Boomerang:https://t.co/jdCEHAIaOB pic.twitter.com/uQUw7PayI2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 15, 2019

Bu efektler şu şekilde: Klasik, her döngü sonunda duraklama, dinamik klibin sonunda hızlanan, yavaş çekim, Duo farklı hızlarda çekim ve hafif hızlı çekim. Jane Manchun Wong, ayrıca Instagram üzerinden kolaj yapılabileceğini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı.

Yayınlanan ekran görüntüsünde farklı şekillerde kolaj yapılabileceği gösterilmekte. Instagram'a gelen yeni özellikler bitmedi. Instagram'a bildirim filtreleme özelliği gelecek. Bildirim filtreleme özelliği sayesinde gönderilerinize gelen yorumları bildirim ekranından kolayca görebileceksiniz.

Son olarak Jane Manchun Wong, Instagram'a yorum paylaşma özelliğinin geleceğini açıkladı. Yeni özelliklerin ne zaman yayına alınacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak tahminlerimize göre özellikler gelecek haftalarda kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacak.