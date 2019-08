Instagram'a Bomba Gibi Yenilikler Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni özellikler geliyor. Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellikler herkes tarafından çok sevilecek.

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'da hikayeler bölümünde yer alan Boomerang'a yeni özellikler yolda. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özellikleri keşfetti. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Boomerang'a altı yeni efektin geleceği söyledi.

