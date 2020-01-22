Instagram'a Damga Vuran Yaş Tahmini Filtresi Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da son zamanlarda filtre çılgınlığı yaşanıyor. Kullanıcılar "kaç yaşında görünüyorum?" gibi çeşitli filtreleri kendilerine uygulayarak hikayelerinde paylaşmaktalar. Peki bu filtreler nasıl yapılıyor? Gelin hep beraber bu özelliğin nasıl kullanılabileceğine yakından bakalım.

Instagram, Yaş Tahmin Filtresi Nasıl Yapılır?

Instagram'da yaş tahmin filtresini kendinize uygulamak oldukça basit. Öncelikle cihazınızdan Instagram'ı açın. Ardından ana sayfada iken ekranı sola kaydırın ve kamera sekmesine geçiş yapın. Açılan sekmenin alt tarafında karşınıza efektler çıkacak. Bu alandan kendi istediğiniz efekti seçmeniz yeterli. Efektler arasında yaş tahmin filtresi de yer almakta. Kimi filtreler keşfet bölümünden seçilmekte.

Son zamanlarda Instagram kullanıcıları yeni efektleri çok kullanmaya başladı. Instagram'ın en popüler özelliklerinden bir tanesi olan efektler bölümüne her geçen gün yeni efektler eklenmekte. Hemen aşağıda yer alan görselden de efektlerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz.

Sizler Instagram'ın efektler bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özelliği kullandınız mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Instagram'ı cihazınıza kolayca indirebilirsiniz.