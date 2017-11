Instagram'a Hashtag Takip Etme Özelliği Geliyor

Yıl içerisinde pek çok güncelleme alan Instagram, bu yıl içerisinde önemli bir güncelleme daha alacak. Facebook şirketinin üzerinde çalıştığı yeni özellik ile beraber kullanıcılar istedikleri hashtagleri takip edebilecek. Yani takip ettiğiniz hashtagleri ana sayfanızda hızlıca görebileceksiniz.

Gerçekten işe yarayabileyecek bir özellik olan bu güncelleme, pek çok kişi tarafından beğenilecektir diye düşünülüyor. Pippa Akram adlı Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı bu özellik, kısa süre içerisinde tüm Instagram kullanıcılarına gelecek. Ayrıca hashtag takip etme özelliğiyle beraber ana sayfanızın tamamında takip ettiğiniz etiketler görünmeyecek. Sadece popüler olan ve son yüklenen gönderiler gösterilecek. Böylelikle ana sayfada karmaşıklık yaşanmayacak. Ayrıca aynı durum Hikayeler kısmı için de geçerli olacak.

Ok this is new. What does this do @SimonSocialMM @BizPaul @NatalieTFG any ideas? I've followed 2 but can't find what that means!! pic.twitter.com/LlCBk4Wmfv