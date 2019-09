Instagram'a Mesaj Ayarları Özelliği Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor. Instagram üzerinden gelen mesajları sınırlandırabileceksiniz. Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellikler herkes tarafından çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Instagram'a "Takip Ettiğim Kişilerden Mesajlara İzin Ver" isimli ayarın geleceğini söyledi.

Instagram is working on "Allow Messages From People I Follow"



This could shield users from unwanted messages without making privatizing the account pic.twitter.com/X3f8DgMudo