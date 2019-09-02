Instagram'a Mesaj Ayarları Özelliği Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor. Instagram üzerinden gelen mesajları sınırlandırabileceksiniz. Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellikler herkes tarafından çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Instagram'a "Takip Ettiğim Kişilerden Mesajlara İzin Ver" isimli ayarın geleceğini söyledi.

Instagram is working on "Allow Messages From People I Follow"



This could shield users from unwanted messages without making privatizing the account pic.twitter.com/X3f8DgMudo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 31, 2019

Instagram'a yeni gelecek olan özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerine gelen mesajları sınırlandırabilecek. Instagram yeni özelliği ile spam mesajların önüne geçmek istiyor. Instagram'a gelecek olan ayar seçeneği özellikle sürekli DM alan ünlü Instagram kullanıcılarının çok işine yarayacak.

Yeni özellik uygulamanın ayarlar bölümünde yer alan gizlilik seçeneğinde bulunacak. 'Mesajlaşma Kontrolleri' isimli alanda ayrıca 'Takip Ettiğim Kişilerden Grup Mesajlarına İzin Ver' isimli bir seçenek de bulunacak.

Bu seçenek ile de grup mesajlarını sınırlandırabileceksiniz. Yeni özelliğin ne zaman yayına alınacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor ancak tahminlerimize göre özellikler gelecek haftalarda kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacak.