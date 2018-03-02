Instagram'a Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Geliyor!

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, görünen o ki yalnızca bununla yetinmek istemiyor. Ortaya çıkan raporlara göre, "Sesli ve Görüntülü Arama" özelliği üzerinde çalışan Instagram, aynı zamanda telefonumuz da olmak istiyor!

Sosyal medya uygulamaları gün geçtikçe iç içe geçmeye başladı. Biraz bundan, biraz şundan biraz da ondan diye diye, birçok platform zamanla birbirine benzemeye başladı. Kimisi bunun fazla gereksiz ve kafa karıştırıcı olduğunu düşünürken, kimisi de tek bir platformda birden fazla özelliğin olmasının kullanıcı deneyimini artırdığını düşünüyor.

Gelelim asıl mevzumuza. Yediğimizi içtiğimizi, varımızı yoğumuzu anbean paylaştığımız Instagram, kullanıcıların yalnızca fotoğraf, video ya da hikaye paylaşmasını değil, aynı zamanda birbirlerini aramasını ve görüntülü konuşma yapmasını istiyor.

İlk olarak Ocak ayında dumanı tüten bu olay, Android Uygulama Paketleri (APK) dosyalarında iyiden iyiye gün yüzüne çıktı. Instagram'ın bir süredir üzerinde test ettiği düşünülen "Arama" özelliği ne zaman kullanıma sunulacak henüz bilmiyoruz. Nitekim şirket yetkilileri söz konusu iddialar hakkında yine yorum yapmamayı tercih etti. Unutulmamalıdır ki, aynı durum GIF özelliğinde de yaşanmıştı. Raporların ortaya çıkmasının ardından sessizliğe gömülen Instagram, sadece bir hafta sonra özelliği duyurmuştu.

Olan Yine Snapchat'e Olacak

Hiç şüphe yok ki, sesli ve görüntülü konuşmanın platforma eklenmesi, Instagram'ı, ilk kez 2014'te video görüşmesini başlatan Snapchat'ten çok daha iyi bir sohbet uygulaması yapacaktır. Halihazırda Snapchat'in birçok kullanıcısını çalan Instagram, bilhassa "Hikayeler" özelliği ile birlikte adeta yenilmez bir hal almıştı.

Bakalım popüler uygulama, beklendiği gibi sesli ve görüntülü görüşme özelliğini platforma dahil edecek mi? Bekleyip, göreceğiz.