Instagram'a Sigara ve Alkol Sınırlandırması Geldi

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'a yeni bir düzenleme getirildi. Alkol ve sigara içeren görselleri 18 yaşın altındaki kullanıcılar göremeyecek.

Instagram'a Alkol ve Sigara Sınırı Getirildi

Kullanıcıların paylaştığı alkol ve sigara içeren gönderileri 18 yaşın altındaki kişiler göremeyecek. Diğer bir deyişle, alkol ve sigara reklamları dahil bu tür içerikleri paylaşanlar, 18 yaşın altındaki kullanıcılara görünemeyecek. Paylaşımlar yapay zeka yardımı ile otomatik olarak gizlenecek.

Yetkilliler Instagram'a gelen bu özelliğin Facebook'ta da aktif olarak kullanılmaya başlanıldığını açıkladı. Bildiğiniz üzere Facebook Market üzerinden de tütün ve alkol satışına izin verilmemekteydi. Şirket sigara ve alkol konusunda oldukça hassas davranmakta.

Şirketin aldığı bu kararın arkasında son günlerde ABD'de yaygınlaşan elektronik sigaranın etkisi olduğu yönünde söylentiler bulunmakta. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde elektronik sigaraların satışı ABD'nin San Francisco şehrinde yasaklanmıştı.

Yeni yapılan düzenleme şu anda eş zamanlı olarak hem Facebook'ta hem de Instagram'da uygulanmaya başlandı. 18 yaşın altındaki kullanıcılar alkol ve sigara içeren gönderileri görememekte.

Sizler Instagram'ın sigara ve alkol konusunda aldığı yeni karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sigara ve alkol düzenlemesini nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!