Instagram'a Son Görülme Özelliği Geldi

Pek çok Instagram kullanıcısının aktif olarak kullandığı Direct Message (DM) yepyeni bir özellik kazandı. Bundan sonra direct'te konuştuğunuz kişilerin son görülme zamanını görebileceksiniz. Ayrıca konuştuğunuz kişinin o an aktif olup olmayacağını da gösteren özellik, uzun süredir kullanıcılar tarafından bekleniyordu.

Bazı kullanıcılar tarafından tepki alan bu özelliğin genel anlamda beklenildiğini biliyorduk. Instagram'ın son güncellemesinde yer alan bu özelliği isterseniz kapatabiliyorsunuz. Ancak son görülme zamanını kapattığınız takdirde, siz de karşı tarafın son görülmesini göremeyeceksiniz. Ayrıca zaman aralığı olarak a ‘Şu an aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ ifadelerine yer verilmiş durumda.

Eğer yeni gelen bu özellikten hoşnut değilseniz, Instagram sizi de düşünmüş durumda. "Ben son görülmemin açık olmasını istemiyorum" diyorsanız; seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.

Instagram'ın yaptığı bir diğer yenilik ise Hikayeler bölümü için oldu. Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, Hikayenizin içine farklı stillerde yazılar eklemenize olanak sağlıyor. Yeni özelliği almış olan birisi tarafından paylaşılan bu Tweet, Hikayelerin daha renkli hale geldiğini gösteriyor. Ayrıca şimdilik 4 farklı yazı fontunun olduğu ifade ediliyor.

WOAH!... Instagram is adding 4 NEW fonts to use in Stories (not available for all users yet)



h/t @CJMacLeod pic.twitter.com/hQuYcrFJtQ