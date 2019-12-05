Instagram'a Yaş Sınırı Geliyor! Hesaplar Kapatılacak

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yaş sınırı geliyor. Yaş sınırına uymayan hesaplar kapatılacak.

Instagram Yaş Sınırı Uygulayacak!

Bir süredir küçük yaştaki kullanıcıları denetlemeyen ve bundan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Instagram, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Instagram yaptığı açıklama ile yaş sınırı getireceğini duyurdu. Platformuna eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların kalbine taht kuran Instagram, aldığı yeni karar ile bazı kullanıcıları üzebilir.

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'a kayıt olmak için 13 yaşından büyük olmanız gerekecek. Eğer 13 yaşından küçük iseniz Instagram'ı kullanamayacaksınız. 13 yaşından büyük değil iseniz Instagram hesabınız kilitlenecek. Instagram, 13 yaşından küçüklerin hesaplarını kilitlemek için moderatörler görevlendireceğini duyurdu.

Instagram, yayınladığı blog yazısında kayıt esnasında yaş bilgisini sormanın küçük yaştaki kullanıcıların Instagram'a kaydolmasını önleyeceğini söyledi. Kayıt esnasında girilen doğum tarihi bilgilerinin diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacağını açıklayan Instagram, attığı adım ile yasalara uyumlu hale gelmeyi amaçlamakta.

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, geçtiğimiz günlerde beğeni sayılarını kaldırmaya başlamıştı ve kullanıcılardan büyük tepki almıştı.