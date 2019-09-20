Instagram'a Zamanlı Gönderi Paylaşma Özelliği Geliyor

Bir süredir YouTube'da olan ve video sahiplerinin istediği zaman açılmasını sağlayan 'zamanlı gönderi paylaşımı' artık Instagram'da da var. Bundan böyle kullanıcılar yükledikleri gönderilerin paylaşılma zamanını ayarlayabilecek.

Kişisel hesapların ötesinde daha çok kurumsal sosyal medya hesapları için önem taşıyan bu güncellemeyle birlikte yayınlayacağınız gönderilerin saatlerini belirleyebileceksiniz. YouTube'da olmasıyla sevilen ve Instagram için de beklenen yeni özellik nihayet test aşamasından kurtuldu ve Android - iOS platformlarına sunuldu.

Gönderileri zamanlamaya izin veren Instagram'ın aynı özelliği hikayeler için yayınlamadığını belirtmek gerekiyor. Özellikle hikayelerde beklenen zamanlı paylaşım sayesinde daha planlı hesap yönetiminde bulunabiliyorsunuz. Ancak şirketten gelen açıklamalara göre hikayeler için de zamanlama yayınlanacak.

Instagram'da Zamanlı Gönderi Nasıl Paylaşılır?

Yeni özelliği kullanmak için ilk olarak Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanızı isteyen Instagram, bu sayede kişisel hesap olmadığınızı kanıtlamış oluyor. Buraya kayıt olduktan sonra hesabınız onaylanırsa, "Gönderi Oluştur" seçeneğinde zamanlama butonunu göreceksiniz. Bu buton yardımıyla paylaşımlarınızın tarihini ve saatini belirleyebilirsiniz.