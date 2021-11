Instagram Abonelik Fiyatı Ortaya Çıktı

Instagram abonelik fiyatı gün yüzüne çıktı. Kullanıcılar görüntü tabanlı sosyal medya platformunda içerik oluşturucularına abone olabilecek. Peki, Instagram'da bir içerik oluşturucusuna abone olmak için ne kadar para ödemek gerekecek? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Instagram, üzerinde çalıştığı abonelik sistemine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. App Store isimli iOS uygulama mağazasında uygulamanın abonelik fiyatı ortaya çıktı.

App Store'da şu anda dört adet abonelik seçeneği yer alıyor. App Store Türkiye sayfasında tüm abonelik seçeneklerinin fiyatı 10,99 TL olarak belirlendi. Uygulama mağazasının Amerika Birleşik Devletleri sayfasında ise 0,99 dolar ve 4,99 dolar olmak üzere iki farklı fiyat etiketi bulunuyor.

Uygulama mağazasının Instagram sayfasındaki "uygulama içi satın alma" bölümünde daha önce yalnızca "Instagram Rozetleri" yer alıyordu. Instagram Rozetleri tarafında çeşitli fiyat etiketlerine sahip altı adet seçenek mevcut.

Görünüşe göre şirket, içerik oluşturucu abonelikleri için kapsamlı bir test hazırlığı yapıyor. Instagram kullanıcıları, yeni özellik sayesinde uygulama üzerinden içerik oluşturucularına abone olabilecek. İçerik oluşturucularının oluşturduğu bazı içerikleri yalnızca abonelerin görebileceği söyleniyor.

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, geçtiğimiz aylarda abonelik sistemine ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Paluzzi, yalnızca abonelere özel hikayelerin gönderilebileceğini ileri sürmüştü.

Özel hikayelerde müzik etiketine izin verilmediği ileri sürülmüştü. Paluzzi, özel hikayelerin web uygulamasına da geleceğini belirtti. Hikayelerin yanı sıra abonelere özel canlı video başlatma özelliği üzerinde de çalışılıyor.

#Instagram keeps working on the Fan Clubs feature 👀



Here's what the badge that will allow you to easily recognize Direct messages sent by members of your fan club will look like 👇🏻 pic.twitter.com/bnKRbuZxV7