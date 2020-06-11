Instagram Açığını Bulan Gençler Verilen Ödüle Şaşırdı

Instagram açığını bulan gençler verilen ödül karşısında şok oldu ve ödülü kabul etmediler. İşte Instagram açığını bulan gençlere verilen ödül.

Instagram Açığını Bulan Gençler Verilen Ödülü Kabul Etmedi

İHA'nın aktardığı habere göre, 20 yaşındaki Hüseyin Çoban, Instagram hesabının doğrulanması için başvuruda bulundu. Yapılan başvuru Instagram tarafından reddedildi. Mavi tike sahip olmak isteyen Hüseyin Çoban arkadaşı Arda Kılıç'tan yardım aldı.

Arda Kılıç yaptığı araştırmalar sonucu doğrulanmış hesapların TC kimlik numaralarına erişti. Bu açığı fark eden gençler Instagram ile iletişime geçti ve durumu bildirdi. Instagram gençlere teşekkür etti ve 750 dolar ödül verdi. Gençler verilen ödülü az bularak kabul etmedi.

Hüseyin Çoban yaptığı açıklamada şu cümleler yer verdi:

"Instagram'da mavi tik başvurusu yapacaktım. Mavi tik normalde ünlülere veriliyor fakat ben daha önceki girişimlerimle ulusal basında yer aldığım için başvuru gönderdim. Ayarlar kısmından hesap doğrulamadan yaptım başvuruma web sayfasından ret cevabı geldi. O ret ile araştırma yapıp Instagram'ın açığını bulduk. O açıkla mavi tikli tüm ünlülerin TC kimlik bilgilerine ulaşabiliyoruz."

Arda Kılıç ise açıklamasında "Doğrulama başvurusu gönderip doğrulanan tüm hesapların TC kimliklerine ulaşabildiğimiz güvenlik açığı bulduk. Bunu direkt Instagram'ın mail adresine ilettik. Bize +1 ülke koduyla aranacağımızı söylediler. Yaklaşık 5 bin TL ile ödüllendirileceğimizi söyleyerek, teşekkür ettiler. Biz bu miktarı az bulduk. Yeni gelen güncellemeleri ile bu açığı kapatacaklarını söylediler. En son 8 Haziran'da güncelleme gelmişti. Şu an biz açığı söyledik ama henüz bir para alamadık. 5 bin TL'yi kabul etmedik. Bu açığı art niyetli kişiler bulmuş olsa kötü şeyler yapabilirlerdi. Bu bilgileri satabilirlerdi. Fakat biz böyle bir şey yapmadık." dedi.

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