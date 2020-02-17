Instagram Akışında En Son Paylaşımlar İlk Sırada Gösterilecek

Instagram çıkış günlerinde kullandığı kronolojik akış sayfasını geri getirme üzerine çalışmalara başladı. 2016 yılında yapılan değişiklikle gönderilerin tarihlerini önemsemeden farklı bir algoritma kullanan sosyal medya platformu, eski günlerine dönme adına çeşitli testleri uygulamaya koydu.

Çeşitli uygulamaların beta testlerine dair kimi detayları merak edenlerle paylaşan Jane Manchun Wong bu sefer Instagram akışı üzerine bilgiler verdi. Ayarlar kısmında yapılan bir değişiklikten bahseden Wong, bütün kullanıcılara açık olmayan akış tarzı değiştirme detayından bahsetti.

Wong aslında yeni özelliğin, eski tarz kronolojik akış olmadığını aktardı. 2016 öncesinde takip ettiğiniz sayfalar, paylaşım tarihlerine göre ardı ardına sıralanıyordu. Yeni özellikte ise daha çok görmek istediklerinize odaklanacak. Yani seçeneceğiniz belirli kişilerin gönderileri kronolojik olarak akışınıza düşecek. Böylece yakın arkadaşlarınız ya da daha çok görmek istediğiniz kullanıcılar, daha göz önünde kalacaklar.

Instagram yeni akış özelliği herkse açılacak mı?

Jane Manchun Wong tarafından ilk haberleri verilen yeni akış özelliğinin, herkse açılıp açılmayacağı ise henüz belli değili. Şimdilik belirli kullanıcılar için kullanıma alınan özelliğin, test aşamasında olduğu açıkça görülebiliyor.

Büyük sosyal medya platformları, böyle yenilikleri çoğu zaman deniyorlar. Seçilen bir grup üzerinde testler yapan şirketler, elde ettikleri verilere göre kararlarını veriyorlar. Kısaca testlerde istenilen başarı elde edilirse, yeni özellik herkes için devreye alınabilir.