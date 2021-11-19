Instagram Akışta Müzik Özelliğini Devreye Sokuyor

Instagram Akışta Müzik özelliği sayesinde platformundaki hareketliliği ve bağlantıyı artırmak istiyor. Bu özellik sayesinde aynı şarkıyı kullanan Akış gönderileri, tek bir sayfada görüntülenebilecek.

Instagram Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye dahil birkaç ülkede, kullanıcıların Akışlarına müzik eklemelerine izin verecek yeni bir özelliği test ettiğini onayladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye bunun ilk test edileceği üç ülke arasında yer alıyor, diğer ikisi Brezilya ve Hindistan.

Platformdan gelen açıklamada, "Müzik, insanların Instagram'da paylaşmalarını, bağlantı kurmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlamada araçsal bir rol oynuyor. Bu testle Instagram, topluluğuna, Reels ve Stories'de olduğu gibi Akış fotoğraflarına müzik eklemenin bir yolunu sunmayı umuyor” denildi.

Instagram Akışta Müzik Nasıl Kullanılır?

Instagram aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkede Akışta Müzik özelliğini test etmeye başladığını açıkladı.

Müziğin insanların kendilerini ifade etmelerinde büyük rol oynadığını belirten Instagram Türkiye, Brezilya ve Hindistan’da test edilen yeni özellik sayesinde Instagram topluluğuna Reels ve Stories’de olduğu gibi, Akışta paylaştıkları fotoğraf gönderilerine müzik ekleme özelliğini sunuyor.

Akışta Müzik özelliğini kullanmak için yapılması gerekenler şu şekilde:

Fotoğraf gönderinizi paylaşın

“Müzik Ekle” seçeneğine tıklayın

Arama sekmesinden istediğiniz şarkıyı bulun veya “Trending” ve “Senin İçin” sekmelerine göz atın

Fotoğrafınıza eklemek istediğiniz şarkıyı seçin

Stories’de olduğu gibi şarkının dilediğiniz bölümünü seçebilirsiniz ve süresini belirleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı şarkıyı tıklarsa, o şarkıyı kullanan tüm Akış gönderilerini gösteren bir ses sayfasına yönlendirilecek.

Bu özellik, Instagram'ın küresel topluluğunun küçük bir yüzdesi ile test edilecek ve Instagram topluluğunun öğrenme ve geri bildirimlerine dayanarak genişletilecek.

Meta'nın (eski adıyla Facebook) bir parçası olan Instagram, giderek birçok özelliğini ilk olarak Türkiye'de kullanıma sunuyor. Geçen yıl, kullanıcıların kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan yeni formatı Reels'i kullanıma sunmuştu ve Türkiye, kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasındaydı.

Türkiye ayrıca Instagram'ın Yayın Odaları özelliğini başlattığı ilk iki ülke arasında yer aldı. Bu özellik sayesinde dört kişi aynı anda tek bir yayın gerçekleştirebilir.

Bu yılın Temmuz ayında Instagram, Hindistan ve Birleşik Krallık'ta kullanıcıların Akış gönderileri ve Reels'in başkalarıyla iş birliği yapmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ettiğini de söyledi.