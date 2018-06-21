Instagram Aktif 1 Milyar Kullanıcıyı Geçti

Dünyanın en popüler sosyal mecralarından olan Instagram kendi rekorunu kırmayı başardı. En son Eylül ayında 800 milyon kullanıcıya ulaşan Instagram'ın on ay içerisinde 1 milyardan fazla kullanım sayısına ulaştığı dile getirildi.

Snapchat ve Facebook'a göre çok daha hızlı büyüme gösteren Instagram, barındırdığı yeni özellikler sayesinde her kitleden kullanıcı çekebiliyor. Bu anlamda diğer sosyal medya kaynaklarına göre daha geniş özelliklere sahip olan Instagram, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümeyi başardı ve bu anlamda Facebook ve Snapchat'ı de geçti.

Instagram'ın kurucu ortağı olan Kevin Systrom ise bu durum karşısında "1 milyar kullanıcı inanılmaz bir şey ve Mike'ın (Instagram'ın diğer kurucu ortağı) asla düşünemeyeceği bir hayal” şeklinde konuşarak sevincini dile getirdi. Ayrıca Instagram'daki bu büyümede en çok Hikayeler'in etkisi olduğu düşünülüyorken uygulamanın sürekli güncel kalmasını da es geçmemek gerekiyor.

Bunun dışında bildiğiniz üzere Instagram, Facebook şirketinin bir ürünü. Bundan dolayı Facebook ve Instagram arasında sert bir kızışma yaşanabileceği ancak böyle bir durumun olmadığı dile getiriliyor. Özellikle gençlerin artık ilgisini çekmeyen Facebook aynı zamanda veri skandalından sonra hayli kötü bir düşüş yaşadı. Fakat her iki platform için de işlerin iyi gittiğini belirtmek gerekiyor.

Son olarak Instagram, kopyaladığı Hikayeler özelliği ile Snapchat'in pek çok kullanıcısını kendi tarafına çekmişti, şimdi ise yepyeni IGTV isimli hizmet ile YouTube'a meydan okumaya hazırlanıyor.