Instagram algoritması nasıl çalışıyor sorusunun cevabı, uzun bir zamandır sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyordu. Instagram CEO'su Adam Adam Mosseri, kullanıcıların en çok merak ettiği soruyu ayrıntılı olarak ele aldı.

Mosseri, konu hakkında yayımladığı bir yazının başlangıcında şu sözleri kullandı:

"Anlamadığınız şeye güvenmek zordur. Instagram'ın nasıl çalıştığını açıklama konusunda daha iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Dışarıda çok fazla yanlış anlaşılma var, insanların en yaptığımızı anlamalarına yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceğimizin farkındayız. Bugün Instagram'ın nasıl çalıştığına, algoritmanın insanların deneyimini nasıl etkilediğine daha fazla ışık tutacak bir dizi yazıdan ilkini paylaşıyoruz."

Instagram CEO'su, serinin ilk yazısında Instagram'ın kullanıcılara göstereceği gönderilere nasıl karar verdiğini, bazı gönderilerinin diğerlerinden daha fazla görüntülenmesinin nedenini ve keşfette yer alacak içeriklerin nasıl belirlediğini anlattı.

Instagram Algoritması Nasıl Çalışıyor Sorusuna Yanıt Geldi

Mosseri, yazıya ilk olarak algoritmanın ne olduğuna değinerek başladı. Bunun açıklığa kavuşturmak istediklerini belirten Mosseri, kullanıcıların en büyük yanılgılarından birinin algoritma ile ilgili olduğunu söyledi.

Yayımlanan blog yazısına göre Instagram'ın uygulamada hangi gönderileri daha çok görebileceğinizi belirleyen tek bir algoritması bulunmuyor. Instagram'ın birden fazla algoritması var ve her birinin belirli bir amacı var.

Uygulama, 2010 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde sıralama faktörü sadece paylaşım tarihine dayanıyordu. Instagram'ı daha fazla kişi kullanmaya başladıkça, günlük paylaşılan gönderi sayısı arttıkça ve daha fazla kişi takip edildikçe bu gönderilerin tamamını görmek neredeyse olanaksız hale geldi. Sosyal medya platformu bu nedenle gönderileri ilgi alanlarınıza göre sıralamak için çeşitli algoritmalar geliştirdi.

Uygulamanın her bir parçası (keşfet bölümü, Reels ve akış) kullanıcının uygulamayı nasıl kullandığına bağlı olarak şekilleniyor. İnsanlar hikayelerde en yakın arkadaşlarının paylaştığı hikayeleri görmeyi isteme eğiliminde olsa da keşfet bölümünde yeni ve farklı şeyler görmek istiyor. Platform da bu nedenle her yerde farklı bir algoritma kullanıyor.

Instagram Gönderileri ve Hikayeleri Neye Göre Sıralanıyor?

Gönderi Hakkında Bilgiler: Gönderinin beğeni sayısı, ne ile ilgili olduğu, ne zaman yayımlandığı, konum bilgisi ve benzerleri gönderi sırasının belirlenmesini sağlayan faktörlerin başında geliyor.

Gönderinin beğeni sayısı, ne ile ilgili olduğu, ne zaman yayımlandığı, konum bilgisi ve benzerleri gönderi sırasının belirlenmesini sağlayan faktörlerin başında geliyor. Gönderiyi Paylaşan Kişi Hakkında Bilgiler : Bu, Instagram'ın gönderi sahibinin sizin ilginizi ne kadar çekebileceğine dair fikir edinmesini sağlıyor. Son birkaç hafta içerisinde insanların o kişi ile kaç kez etkileşime girdiğini gösteren veriler bu nedenle toplanıyor.

: Bu, Instagram'ın gönderi sahibinin sizin ilginizi ne kadar çekebileceğine dair fikir edinmesini sağlıyor. Son birkaç hafta içerisinde insanların o kişi ile kaç kez etkileşime girdiğini gösteren veriler bu nedenle toplanıyor. Uygulama İçindeki Faaliyetler: Bu, kullanıcının ne ile ilgilenip ilgilenmediğinin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Bunun içerisinde beğenilen gönderiler, en çok etkileşime girilen gönderi türleri gibi değerli veriler bulunuyor.

Bu, kullanıcının ne ile ilgilenip ilgilenmediğinin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Bunun içerisinde beğenilen gönderiler, en çok etkileşime girilen gönderi türleri gibi değerli veriler bulunuyor. Etkileşim Geçmişi: Bu, gönderilerin ve hikayelerin sıralamasında büyük bir önem taşıyor. En çok hangi kullanıcı ile etkileşim kuruyorsanız o kullanıcının gönderileri / hikayeleri her zaman ilk sırada yer alır. Bu kişilerle etkileşiminiz zamanla zayıflarken diğer kullanıcılarla olan etkileşiminiz daha iyi bir hale gelirse o kişiler sıralamada gerilerken yenilerde sık sık etkileşimde olduğunuz kişiler ön plana çıkar.

Instagram Keşfet Algoritması Nasıl Çalışıyor?

Keşfet, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların yeni şeyler keşfetmesini sağlamak için geliştirildi. Bu bölümde Instagram'ın size tavsiye ettiği gönderiler yer alır. Burada gördüğünüz tüm gönderiler aslında bir şekilde etkileşimde olduğunuz kişilerden gelen gönderilerden oluşur.

Bu kişilerin gönderisini daha önce hiç incelemediyseniz bile o hesapta paylaşılan gönderilerin türü sizin en çok etkileşime geçtiğiniz gönderilerin türü ile aynı ise bu gönderiler keşfet sayfasında önünüze çıkar.

Instagram Reels Algoritması Nasıl Çalışıyor?

Reels'in algoritması, keşfet sayfasının algoritması ile benzer bir şekilde geliştirildi. Kısaca özetlemek gerekirse burada dikkate alınan unsurlardan ilki sizin uygulama içinde neler yaptığınız, hangi gönderilere daha çok tıklama eğiliminde olduğunuzla ilgilidir. Ayrıca bir hesabın gönderilerini onu takip etmemenize rağmen sık sık görüntülüyorsanız bu kişinin Reels içerikleri de doğal olarak önünüze çıkacaktır.

Instagram Önerilen Gönderiler Nasıl Değiştirilir?

Instagram'da ilgilenmediğiniz tavsiye edilen gönderilerin gösterilmemesini sağlamanın birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan biri, gönderileri "ilgilenmiyorum" olarak işaretlemektir. Bir diğeri ise ilgilenmediğiniz hesapları sessize almaktır. Bu aynı zamanda bu kişinin gönderilerini görmenizin önüne geçer. Gönderilerini öne çıkarmak istediğiniz kişileri yakın arkadaşlarınıza da ekleyebilirsiniz. Bu, o kişinin gönderilerini daha çok görmenizi sağlayacaktır.