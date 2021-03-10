Instagram Algoritması, Kullanıcıları Yanlış Bilgilere Yönlendiriyor

Instagram algoritması, şirketin açıklamasına göre COVID-19 ve benzeri hassas konularla ilgili yanlış bilgileri içeren gönderilerin önüne geçmek için son günlerde oldukça geliştirilmişti fakat araştırmacılara göre algoritma şirketin açıklamasının tam aksi yönünde işleyerek sosyal medya kullanıcılarına QAnon ve antisemitik içerikli gönderileri de tavsiye ediyor.

Instagram Algoritması, Kullanıcıları Neden Asılsız Bilgilere İtiyor?

Yeni araştırmalara göre Instagram'ın asılsız bilgilerin önüne geçmek için sürekli olarak geliştirdiğini iddia ettiği algoritma şirketin istediği gibi çalışmıyor. Şirketin algoritması, araştırmalara göre kullanıcılara COVID-19 hakkında asılsız bilgilerin olduğu ve aşılama karşıtı içeriklerin bulunduğu gönderiler gösteriyor.

The Center for Countering Digital Hate (CCDH), Instagram'ın "Keşfet" sayfasındaki ve uygulamanın geçen günlerde aldığı yeni özelliklerden "Önerilen Gönderiler" kısmındaki tavsiye edilen gönderileri araştırmak için test hesaplarını kullandı. Araçların kullanıcıları yanlış bilgileri görüntülemeye teşvik ettiğini ve kullanıcılara zarar verecek bilgilerin yer aldığı gönderilere göz atan kişilerin bir süre sonra bu tür gönderilerle çok daha sık bir biçimde karşılaşmasını sağladığını keşfetti.

Araştırmacılar, bir kullanıcının aşı karşıtı bir hesabı takip etmesi durumunda QAnon ve antisemitik içerikli gönderilerle eskisinden daha sık karşılaşmasının olası olduğunu ifade etti. Bu gibi içeriklerin çok kısa aralıklarla kullanıcının önüne çıkmasının ise insanların bazı konulara dair yanlış bilgilenmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

Araştırmada 15 farklı Instagram hesabı kullanıldı, bu hesapların tamamı yeni açılan hesaplardan oluştuğu için sosyal medya uygulamasının elinde henüz bu hesaplarla ilgili veri bulunmuyordu. Araştırmacılar, yeni açılan bu hesaplarla birbirinden çeşitli aşı karşıtı hesapları takip etti ve Instagram'ın koronavirüs aşısına karşı olan hesapların aşı karşıtı içeriklerini daha sık tavsiye etmeye başladığını keşfetti.

Araştırmacılar, Instagram hesaplarına her gün düzenli olarak giriş yaptı ve Instagram'ın tavsiyelerini adım adım kaydetti. "Önerilen Gönderiler" bölümü, henüz gönderilerle etkileşime girmemiş yeni hesaplara doğru tavsiyelerde bulunamadığından araştırmacılar da rastgele gönderi beğenerek Instagram'ın tavsiye yelpazesini genişletmeye çalıştı.

Araştırmacılar, 14 Eylül ila 16 Kasım 2020 tarihleri arasında aldığı önerilerin ekran görüntüsünü paylaştı. Instagram, yanlış bilgi içeren 104 gönderi önerdi. Bu gönderilerin yarısından fazlası COVID-19 hakkındayken beşte biri kadarı aşılarla, onda biri kadarı da ABD seçimleri ile ilgiliydi. Test amaçlı açılan hesaplar ayrıca QAnon ve antisemitik içerikli gönderi tavsiyesi de aldı.