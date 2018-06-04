Instagram, Algoritmasının Nasıl Çalıştığını Açıkladı

Instagram, algoritması hakkındaki merak edilenleri paylaştı. Özet akışının üç ana faktör etrafında şekillendiğini ifade eden sosyal medya devi, sistemin nasıl çalıştığını detaylarıyla açıkladı.

2012 yılında tam 1 milyar dolar karşılığında Facebook çatısı altına giren ve büyük bir değişim geçiren Instagram, aktif kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması, algoritması hakkındaki efsaneleri açıklığa kavuşturmak için San Francisco’daki yeni ofisinde bir basın etkinliği düzenledi.

Kullanıcıların özet akışının, büyük ölçüde üç faktör etrafında şekillendiğini belirten Instagram, “Geçmiş beğenilerinize dayalı ilgi alanlarınız, son zamanlarındaki paylaşımlarınız ve ne sıklıklıkla paylaşım yaptığınız veya kullanıcılarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz akışınızı belirleyen en önemli kriterler” dedi.

Akış sıralamanızı etkileyen diğer faktörler arasında, Instagram’ı ne sıklıkla kullandığınız, ne kadar süre aktif olduğunuz ve kaç kişiyle etkileşim kurduğunuz gibi etmenler de yer alıyor.

Makine öğrenimini kullanarak, kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir özet akışı sunan Instagram, algoritma sayesinde içeriği analiz ederek, gönderiyi yüksek sıralara çıkarıyor.

Özet akışıyla ilgili efsanelere de değinen şirket, herhangi bir gönderiyi saklamadığını, akışta aşağıya inildikçe diğer tüm gönderilere ulaşılabildiğini vurguluyor. Akışın sıralamasında video ve fotoğraf arasında bir farkın olmadığını belirten sosyal medya devi, özet akışının kullanıcıların ne tür içeriklerle etkileşimde olduğuna göre ayarlandığını söylüyor.

Ticari hesapların kişisel hesaplara göre daha çok kişiye eriştiği iddialarına da cevap veren Instagram, iki hesap arasında herhangi bir farkın olmadığının altını çizdi.