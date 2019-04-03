Instagram, Alışveriş Özellikleri Sayesinde Yılda 10 Milyar Dolar Kazanacak

Son dönemde yayınladığı alışveriş özellikleriyle kullanıcılara yeni bir e-ticaret ekosistemi yaratan Instagram, sadece bu atılımıyla 2021’de 10 milyar dolar gelir elde edebilir.

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Deutsche Bank, fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’ın geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu “Checkout” adlı uygulama içi alışveriş özelliğini mercek altına aldı.

Adidas, Burberry, MAC Kozmetik, Michael Kors, Nike, Warby Parker ve Zara da dahil olmak üzere bir dizi marka ortaklığıyla başlatılan özellik, kullanıcıların platformdan ayrılmadan alışveriş yapmalarına imkan tanıyor.

Deutsche Bank analistlerinin hazırladığı raporda, Checkout adlı yeni online alışveriş özelliğinin Instagram’a 2021 yılında tam 10 milyar dolar kazandıracağı belirtiliyor.

Analistler, Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger’ın şirketten ayrılmış olmalarına rağmen, sosyal medya devinin yeni lideri Adam Mosseri’nin uygulamayı ekonomik olarak büyütmek için önemli bir çaba sarf ettiğini söylüyor.

Buna rağmen Instagram’ın yeni alışveriş özellikleri hakkında birkaç soru işareti bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının perakendeciler tarafından kaydedip kaydedilmeyeceği konusu.

Markalar için müşterilerin kendi sitelerinden veya Instagram’dan ya da başka bir online kanaldan neler satın aldıklarına ilişkin ayrıntılı verilere sahip olmak e-ticaretin paha biçilemez unsurlarından bir tanesi; ancak Instagram’ın çatı şirketi Facebook, oldum olası reklamverenlerin müşterileriyle ilgili verileri kullanmasına izin vermiyor. Reklamverenler, bu durumu “duvarlı bir bahçe” olarak nitelendiriyor.

Diğer bir sorun da, ortalama bir tüketicinin ödeme bilgilerini Instagram ile paylaşmaya istekli olup olmadığıyla ilgili. Buna rağmen Deutsche Bank, birçok kişinin Facebook’un sunduğu araçları hayır kurumlarına bağış yapmak için kullandığını ve bunu alışverişle genişletmeye istekli olabileceğini söylüyor.



