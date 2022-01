Instagram Ana Sayfa Akışı Baştan Aşağı Değişecek (Video)

Instagram ana sayfa akışı tamamen yenilenecek. Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun akışına iki seçenek eklenecek. Kullanıcılar, söz konusu seçeneklerden bir tanesini seçerek gönderileri sıralayabilecek. Yeni seçeneklere ilişkin bir video da paylaşıldı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikleri hizmete entegre ederek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, oldukça uzun bir süredir beklenen özelliğe ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Mosseri, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, popüler sosyal medya platformunun akışına iki yeni seçeneğin ekleneceğini duyurdu.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun ana sayfasında yer alan gönderiler, Instagram'ın algoritmasına dayanıyor. Bu sebepten ötürü yeni paylaşım yapan kullanıcıların gönderileri en başta görünmüyor. Platformun yeni seçeneği bu sorunu ortadan kaldıracak.

Popüler sosyal medya hizmetinin ana sayfa akışına "Favoriler" ve "Takip edilenler" şeklinde iki farklı seçenek eklenecek. Favoriler seçeneğinde yalnızca kullanıcıların seçtiği hesapların paylaşımları görünecek. Böylece kullanıcılar, görmek istemediği fakat takip etmek zorunda kaldığı kişilerin paylaşımlarını ana sayfada görüntülemeyecek.

Takip edilenler seçeneğinde ise kullanıcıların takip ettiği hesapların paylaşımları kronolojik olarak sıralanacak. Kullanıcılar bu sayede yeni yapılan paylaşımları görebilecek. Kullanıcılar, mevcut Instagram algoritmasına dayalı akış sıralamasını kullanmaya devam edebilecek. Bu seçenekler, kullanıcıların tercihine bırakılacak.

Testing Feed Changes 👀



We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

- Home

- Favorites

- Following



We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp