Instagram Ana Sayfa Akışı Değişti! İşte Detaylar

Instagram hem işlevsellik hem de tasarımsal açıdan her geçen gün yenilikler sunmaya devam ediyor. Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte ana sayfa akışında birtakım değişiklik meydana geldi. Yapılan değişiklik neticesinde Instagram ana sayfa akışı Keşfet bölümüne benzedi. Instagram'ın ana sayfasındaki değişiklik ile ilgili detaylar haberimizde.

Instagram Ana Sayfa Akışı Yenilendi

Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ın ana sayfasında bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile birlikte ana sayfaya Keşfet özelliği eklendi. Instagram'da takip ettiğiniz kullanıcıların gönderileri bittiğinde "Hepsini Gördün" şeklinde bir yazı görünüyor. Yapılan son değişiklik ile birlikte "Hepsini Gördün" yazısının altında "Önerilen Gönderiler" bölümü yer alacak.

Önerilen Gönderiler bölümünde takip etmediğiniz kullanıcıların paylaştığı gönderileri görebileceksiniz. Reklamların da yer alacağı Önerilen Gönderiler bölümünde yalnızca normal gönderiler görünecek. Yani IGTV ve Reels içerikleri görünmeyecek. Instagram'ın ana sayfasına eklenen Önerilen Gönderiler sayesinde kullanıcılar uygulamada daha fazla vakit geçirecek.

Yapılan değişiklik ile birlikte daha eski gönderileri görebilmek de mümkün hale geliyor. "Hepsini Gördün" yazısının hemen altında yer alan "Daha eski gönderileri gör" yazısına dokunarak eski gönderileri görebileceksiniz.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Instagram'ın ana sayfasında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan değişiklikler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.