Instagram Ana Sayfa Tasarımında Büyük Değişiklik!

Popüler sosyal medya platformu Instagram ana sayfa tasarımında büyük bir değişiklik yaşanacak. Instagram, yaptığı duyuru ile birlikte uygulamanın ana sayfasında üç farklı tasarım üzerinde çalıştığını açıkladı. Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram, yakın zamanda eklenen Reels ve Shop özelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni tasarımlar ile ilgili detaylar haberimizde.

Instagram, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda üç farklı tasarım üzerinde çalıştığını açıkladı ve yeni tasarımlara ait görsel paylaştı. Instagram'ın üzerinde çalıştığı birinci tasarımda ekranın alt kısmında yer alan butonlara Reels ve Shop butonlarının eklendiğini, keşfet ve hareketler butonlarının ise ekranın sağ üst köşesinde konumlandığını görüyoruz.

Instagram'ın üzerinde çalıştığı ikinci tasarımda ekranın alt kısmında Reels ve Shop butonlarının eklendiğini, hareketler butonunun sağ üst köşesinde konumlandığını, oluştur butonunun ise ekranın sol kısmına eklendiğini görüyoruz. Bu tasarım kullanıcı deneyimini çok büyük bir şekilde değiştiriyor. Çok sık kullanılan butonların yerinin değiştirilmesi çoğu kullanıcının hoşuna gitmeyecektir.

Instagram tarafından paylaşılan görselde yer alan üçüncü tasarımda ise ekranın alt kısmında ana sayfa, keşfet, Reels, Shop, hareketler ve profil butonlarını görüyoruz. Yani üçüncü tasarımda ekranın alt kısmında yalnızca oluştur butonu kaldırılmış. Ekranın alt kısmından kaldırılan oluştur butonu ekranın sağ üst köşesindeki DM butonunun hemen sol kısmına eklenmiş.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'ın üzerinde çalıştığı üç tasarım da ana sayfada yer alan butonların yerlerinin değişmesine neden olacak ve bu durum, çoğu kullanıcının hoşuna gitmeyecek. Peki, Instagram tasarımda neden değişiklik yapmak istiyor? Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Reels ve Shop özelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Böylece bu özelliklerin kullanım oranının artması sağlanacak.

TikTok'a oldukça benzeyen Reels özelliği sayesinde kullanıcılar, ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Shop özelliği ise yeni alışveriş deneyimi sunuyor. Kullanıcılar Shop özelliği sayesinde uygulamadan ayrılmadan satışa sunulan bir ürünü alabiliyor. Söz konusu iki özellik de geçtiğimiz aylarda ülkemizde kullanıma sunulmuştu.

Ana sayfa tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni tasarımları şu anda Hindistan, Brezilya, Fransa ve Almanya'da test ediyor ancak hangi tasarımın bütün kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor ancak söz konusu üç tasarım da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirecek. Instagram daha önce IGTV özelliğini kullanıma sunduğunda uygulamanın ana sayfasına IGTV butonu eklemişti fakat bir süre sonra IGTV butonunu kaldırmıştı.

