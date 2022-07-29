Instagram Ana Sayfa Tasarımı Konusunda Geri Adım Atıyor

Instagram ana sayfa tasarımı konusunda beklenmedik bir adım atmaya hazırlanıyor. Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, TikTok benzeri tam ekran ana sayfa akışını aşamalı olarak kaldırma kararı aldı. Atılan geri adım bununla sınırlı değil.

Instagram özellikle son birkaç ay içerisinde TikTok isimli sosyal medya platformuna benzemek için oldukça kritik adımlar atmıştı. Bunun sebebi ise kullanıcıların kısa video paylaşabilmesine imkân tanıyan TikTok'un kısa sürede tüm dünya çok popüler hâle gelmesi ve bu popülerliğini yıllardır devam ettirmesidir.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, TikTok'a benzemek için arayüzü baştan aşağı değiştirme kararı almıştı. Videoların ekranın tamamını kaplayan yeni arayüz, TikTok’un arayüzüne oldukça benziyor. Bildiğiniz üzere TikTok’ta da videolar ekranın tamamını kaplıyor.

Instagram'ın arayüzünde yapılan değişiklik, videoları ön plana çıkarırken fotoğrafları arka planda bırakmıştı. Bu durum, dünya çapında çok fazla sayıda kullanıcı tarafından tepki ile karşılaşmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde internet üzerinden bir kampanya başlatılmıştı.

Change.org üzerinden başlatılan kampanyaya katılan kişi sayısı şu anda 232 bini aşmış durumda. Kampanyayı destekleyen kişiler arasında Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler de mevcut. Kampanyaya katılan kişiler TikTok'a benzemeye çalışılmasının bırakılmasını, kronolojik akışın geri getirilmesini, içerik oluşturucularının dinlenmesini ve fotoğrafların öneminin kaybetmemesini istiyor.

Instagram'ın başlangıçtaki amacının fotoğraf paylaşmak olduğunu belirten kampanya, uygulamanın video içeriklerine odaklanmasına tepki gösteriyor. Tepkiler çığ gibi büyürken geçtiğimiz günlerde Instagram'dan açıklama gelmişti. Bu açıklamadan sonra Instagram tarafından beklenmedik şekilde geri adım atıldı.

Instagram Ana Sayfa Tasarımı Eskiye Dönecek

Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri, bir röportaj esnasında uygulamanın arayüzü ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Mosseri tarafından aktarılan bilgilere göre video içeriklerine öncelik veren TikTok benzeri tam ekran ana sayfa arayüzünün aşamalı olarak kaldırılacak.

Yeni ana sayfa akışının bir ila iki hafta içerisinde kaldırılacağı belirtildi. Mosseri, kullanıcıların daha fazla video izleme eğiliminin bir gerçek olduğunu ancak Instagram'ın tasarımının değişmesinden hoşlanmadığını söyledi.

Yeni arayüz tasarımıyla berebar insanların hayal kırılığına uğradığını ve kullanım verilerinin harika olmadığını ifade eden Mosseri, bu nedenle büyük bir geri adım atmaları gerektiğinin altını çizdi.

Arayüz tasarımının yanı sıra önerilen gönderiler konusunda da geri adım mevcut. Popüler sosyal medya hizmeti, geçici süreliğine kullanıcılara daha az sayıda önerilen gönderi gösterecek.