Instagram, App Store Komisyon Ücreti İçin Atılacak Adımı Açıkladı

Instagram CEO'su Adam Mosseri, App Store komisyon ücreti olan yüzde 30'luk kesintinin yapılmasını engellemek için uygulama dışı satın alım işlerine teşvik etmeye başlanacağını söyledi. CNBC'ye konuşan Mosseri, şirketin içerik oluşturucularının geçimini sürdürmesine yardımcı olacak yollar aradığını ve bununla ilgili ne gibi adımlar attıklarını açıkladı.

Instagram, App Store Komisyon Ücreti İçin Yeni Yol İzleyecek

Facebook'a bağlı Instagram'ın CEO'su olan Mosseri, sosyal medya devinin Apple'ın uygulama içi satın alımlarda yüzde 30'luk kesinti yapmasının önüne geçecek yeni yollar aradığını, bu yollardan bir tanesinin de kullanıcıları uygulama dışı satın alım işlemlerine teşvik etmek olduğunu belirtti.

Mosseri, CNBC'ye yapmış olduğu açıklamada şirketin içerik oluşturucularının geçimini sağlamalarına yardımcı olacak yeni yollar aradığını ve uygulama dışında işlem gerçekleştirmenin kolaylaştırılması için etkili yöntemler izlendiğini ifade etti.

Instagram CEO'su, iOS'te dijital işlem gerçekleştirilmesi gerektiğinde teknoloji devinin ödemeden yüzde 30 komisyon almakta ısrarcı bir tavır takındığını, şirketin kesinti yapmadığına dair çok az örnek olduğunu söyledi ve konu ile ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Söz konusu iOS'te gerçekleşen işlemler olduğunda onların (Apple'ın) kurallarına uymak zorundayız fakat içerik oluşturucularının hayatlarını yaşamalarına yardımcı olacak ve başka yerlerde işlem gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak başka yollar da aramaya devam edeceğiz."

Teknoloji devi şu anda App Store'dan indirilen iOS uygulamalarında yapılan satın alımlardan yüzde 30 kesinti yapıyor. Apple kısa bir süre önce küçük işletmeler için bu kesintinin oranını yüzde 15'e düşürdü ancak büyük işletmeler için yüzde 30 kesinti hala devam ediyor.

Apple'ın App Store'un uygulama geliştiricilerinden istediği komisyon ücreti birçok şirket tarafından eleştirildi. Öyle ki bu konu hakkında Epic Games ve Apple arasında büyük bir tartışma başlamış ve teknoloji devi, Epic'in battle royale oyunu Fortnite'ı App Store'dan kaldırmıştı. Epic ise son çözüm olarak teknoloji devine karşı dava açmıştı.

Facebook ve Apple da yakın bir geçmişte uygulama izleme şeffaflığı yüzünden büyük bir gerilim yaşamıştı. Bu özellik, kullanıcıların uygulamalar tarafından kişiselleştirilmiş reklam adı altında izlenmesinin önüne geçecek bir özellik olduğundan başta Facebook olmak üzere Apple'a karşı birçok uygulama geliştiricisi tepkisini göstermişti.