Instagram Arayüzü Değişiyor! İşte Yenilikler

Instagram, Reels ve Mağaza sekmesi dahil olmak üzere sosyal medya platformunun arayüzünde büyük değişiklikler yapıyor. Şirketin yapmakta olduğu değişikliğin içerik üreticilerinin ve normal sosyal medya kullanıcılarının videoları daha kolay bir şekilde keşfetmesine olanak tanıyor. Öte yandan Instagram arayüzü için yapılan değişikliklerden biri olan mağaza sekmesindeki yenilikler, markalar ile içerik oluşturucuların birbirine daha sıkı bir biçimde bağlanmasına, insanların sevdiği veya sevebileceği ürünleri keşfetmenize yol sunuyor.

Instagram Arayüzü Nasıl Olacak?

Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, 12 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı bir blog yazısında sosyal medya kullanıcılarına görüntü tabanlı sosyal medya platformundaki son gelişmelere ilişkin bilgiler aktardı.

“Instagram için odak noktamız her zaman gençler ve içerik oluşturucuları oldu çünkü onlar trendlerin belirleyicileridir. Her iki grubun sosyal medya uygulamasını nasıl kullanışı ve dünyayla nasıl etkileşim kuruşu dahil olmak üzere platformda birçok şekilde değişimler yaşandığı görülüyor. Bu yıl pandemi nedeniyle insanların platforma yönelmesinin sonrasında Instagram’da kısa ve eğlenceli videoların izlenme oranında önemli bir artış gördük. Ayrıca giderek daha fazla insanın çevrim içi olarak satın alma işleminde bulunması ve genç kullanıcıların ne satın alacaklarına dair içerik oluşturucularından öneri almaya başladığını gördük.”

“Reels’i ilk olarak birkaç ay önce başlattık. Şimdi ise Reels sekmesini insanların yaratıcıklarını dünyayla paylaşabilecekleri bir sahne olmasına ve izleyici bulma şansı elde edebilecekleri bir yer olmasını sağlıyoruz.”

“Instagram arayüzü uzun bir zamandır güncellenmedi. İnsanların kültürü oluşturma ve beğenme şekli değişti. Instagram için en büyük risk çok hızlı olarak değişmemiz değil, hiç değişmeden olduğumuz gibi kalmamız olur. Yeni tasarım konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz. Temel değerimiz basitliğe sadık kalarak uygulamaya çok ihtiyaç duyulan bir yeniliği sağladığımıza inanıyoruz. Geri bildirimlerinizi dinlemeye devam edeceğiniz. Böylece Instagram’ı sizin için geliştirmeye devam edebiliriz.”

Bu güncelleme şimdilik bazı kullanıcılar tarafından görüntülenebilirken bazı kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor. Eğer değişiklikler sizde görünmüyorsa birkaç gün sonra tekrar bakmayı deneyebilirsiniz.

Peki, Instagram’ın yeni arayüzü hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sosyal medya uygulamada yapılan değişiklikleri beğendiniz mi? Milyonlarca kullanıcı tarafından hemen her gün kullanılan Instagram uygulamasında meydana gelen değişiklikler hakkındaki tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.