Instagram Artık Daha Az İnternet Tüketecek!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Uygulama, cep telefonları üzerinden kullanılırken internet tüketimini azaltacak yeni bir özellik duyuruldu.

Instagram’da daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan yeni özelliğin Android için geliştirildiği belirtiliyor. Üstelik daha az veri tüketiminin yanı sıra, bu özellik sayesinde platformdaki içerikler de daha kısa yüklenme süreleriyle görüntülenebilecek.

Instagram’da kullanıcılara sunulacak olan üç farklı seçenekle, yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi konusunda farklı tercihler yapılabilecek. Ayarlar’da 'Hesap' sekmesi altında 'Hücresel Veri Kullanımı' başlığında bulunan bu özellik sayesinde yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesini engellemek mümkün olacak.

3 Farklı Seçenek Sunuluyor

Platformda bu özelliği aktif ederek yüksek çözünürlüklü içerikleri görüntüleme konusunda, 'Hiçbir zaman', 'Yalnızca WiFi' ve 'Hücresel Veri + WiFi' seçenekleri arasından bir seçim yapabilirsiniz.

Instagram bu yeni özellikle, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Android cihazlar için geçerli olan özelliğin, önümüzdeki günlerde dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.