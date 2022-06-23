Instagram Artık Yüzünüzü Tarayarak Yaşınızı Doğrulayacak

Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden üçüncü parti bir şirket olan Yoti tarafından oluşturulan bir yapay zekâ aracı da dâhil olmak üzere, kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için yeni yöntemler test ediyor.

Resmî olarak bir Instagram hesabına kaydolmak için en az 13 yaşında olmalısınız ancak şirket yıllarca bu kuralı uygulamak için pek de fazla çaba sarfetmedi. 2019 yılına kadar bırakın bu bilgiyi doğrulamayı denemeyi, yeni kullanıcılara doğum tarihlerini sorma zahmetine bile girmedi. Bu yüzden gizlilik ve çocuk güvenliği uzmanları tarafından eleştirildikten sonra Instagram, genç kullanıcıları yetişkinlerden ayırma yöntemlerinin yanı sıra daha fazla yaş doğrulama özelliği tanıttı.

Şu anda Instagram, kullanıcılardan yalnızca gençlerin doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında yaşlarını doğrulamalarını istiyor. Kullanıcılar yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderebiliyor ve bugünden itibaren kullanıcılar artık yapay zekâ tarafından yaş tahminlerini değerlendirebilecekler.

Instagram'ın Yeni Yaş Doğrulama Sistemleri Nasıl Olacak?

Yeni gelecek seçeneklerden ilkinde Instagram, kullanıcının üç karşılıklı takipçisinden kaç yaşında olduklarını onaylamalarını isteyecek. Karşılıklı takipçilerin kendisinin 18 yaşından büyük olduğunu onaylaması ve Instagram'ın talebine yanıt vermesi için üç günü olacak. Bu yöntem Facebook'ta hesap doğrulama işlemlerinde zaman zaman kullanılmıştı.

İkinci yöntem olan yapay zekâ tahmini ise bir kişinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan üçüncü parti bir şirket olan Yoti'ye bir video özçekim göndermeyi içeriyor. Yoti, çevrimiçi yaş ve kimlik doğrulama konusunda tanınmış bir marka ve teknolojisi, Birleşik Krallık hükûmeti ve Alman dijital düzenleyicileri tarafından kullanım için onaylanmış durumda. Yoti bir kişinin yaşını tahmin etmek için çeşitli yüz sinyallerini kullanıyor.

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