Instagram Başkalarının Gönderilerini Hikayenizde Paylaşmanıza İzin Verecek

Instagram, uzun bir süredir beklenen bir özelliği farklı bir şekilde kullanıcılarına sunmayı planlanıyor.

Her gün milyonlarca fotoğrafın ve hikayenin paylaşıldığı Instagram, diğer sosyal medya servislerinde mevcut olan önemli bir özelliğe uzun süredir yer vermiyordu. Twitter'da retweet, Facebook'da paylaşma olarak bilinen özellikler sayesinde hoşumuza giden mesajları, durum bildirimlerini, fotoğrafları veya videoları tek tıklamayla takipçilerimiz ve arkadaş listemizle paylaşabiliyorduk. Fakat Instagram'da görüp beğendiniz bir fotoğrafı, videoyu ya da hikayeyi Instagram'ın kendi özelliklerini kullanarak paylaşamıyordunuz. Repost gibi 3. parti uygulamalar ile başkalarının gönderilerini paylaşabilmemiz mümkün olsa da her kullanıcı bu 3. parti uygulamaları kullanamıyor, güvenlik kaygıları nedeniyle 3. parti uygulamalar çok geçerli bir çözüm olamıyordu.

Instagram, direkt olarak başka kullanıcıların gönderilerini kendi hesabımızda paylaşmamıza izin vermese de farklı bir paylaşım seçeneğini test etmeye başladığını açıkladı. Bu yeni paylaşım özelliği temel olarak diğer hesaplarda paylaşılan gönderileri hikayelerimize eklememize izin veriyor. Yani geçici bir süreliğine bu gönderileri paylaşmış oluyoruz.

Instagram, başka gönderileri neden kendi hesaplarımız üzerinden paylaşamadığımız hakkında açıklama yapmıyor. Fakat Instagram'ın diğer sosyal medya servislerinden en büyük farkının da kullanıcıların sadece kendi içeriklerini paylaşmalarına izin vermesi olduğunu unutmamakta fayda var. Instagram haber akışınızda başkaları tarafından paylaşılmış ve arkadaşlarınız tarafından yeniden sizinle paylaşılan içerikleri görmek şüphesiz ki Instagram deneyiminizi değiştirecektir.

Test edilen bu özelliğin ne zaman bütün Instagram kullanıcılarına açılacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.