Instagram Bazı Gönderilerin Erişim Oranlarını Azaltacak

Instagram, topluluk kurallarına uygun olmasına karşın bazı videoların erişimlerini azaltma kararı aldı. Daha önce topluluk kurallarına uygun olarak işaretlenen herhangi bir video, sınırlama olmadan kullanıcılarla buluşurken, yeni düzenleme ile sakıncalı olarak nitelendirilen videoların erişimlerinin düşürüleceği söylendi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı “erişim gölgeleme” tekniği konusunda çalışmalarını tamamladı. Devasa sosyal medya platformu, topluluk kurallarına uygun olan, buna rağmen kendilerinin belirlediği “uygunsuz içerik” kategorisine giren paylaşımlara erişimin azaltılacağını resmi olarak duyurdu.

Instagram’ın sahibi Facebook tarafından bir süredir diğer platformlar üzerinde uygulanan sistemin nasıl çalışacağı ise şöyle anlatıldı: “Bir sayfayı takip ediyorsanız onun paylaştığı ancak Instagram’ın uygunsuz olarak belirlediği içerik akışta görülüyor. Bu içerik ‘keşfet’ kısmı ve hashtag aramaları gibi noktalarda görüntülenmiyor. Bu nedenle erişimi azalmış oluyor.”