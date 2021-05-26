Instagram Beğeni Gizleme Özelliği Yayınlandı

Sosyal medya kullanıcılarının üzerindeki baskıları en aza indirgemek isteyen Instagram, Beğeni Gizleme özelliği ile karşımıza çıktı. Peki bu özellik ne işe yarıyor ve kullanmak isteyen kişiler nasıl etkinleştirebilir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Instagram Beğeni Gizleme Nasıl Etkinleştirilir?

Instagram'ı en yeni sürüme güncelleyin.

Ayarlar sekmesini açın.

Gönderiler menüsüne tıklayın.

Beğenme ve Görüntüleme Sayısını Gizle seçeneğini aktif hale getirin.

Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni özellik, kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılacak. Bu nedenle söz konusu özelliğin sizin için aktif olup olmadığını kontrol edebilir, eğer aktif ise kullanabilirsiniz. Başlamadan önce cihazınızda kurulu olan Instagram uygulamasının en güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Daha sonrasında ise, yukarıdaki maddelerde yer alan adımları takip edebilirsiniz. Eğer özelliğin sizin için kullanılabilir olmadığını görüyorsanız, bir süre daha beklemeniz gerekecektir. Kademeli dağıtım politikası kapsamında yeni özelliğe kısa bir süre içerisinde kavuşacaksınız.

Instagram CEO'su Adam Mosseri konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında bu özelliğin, sosyal medya deneyimindeki baskıyı azaltmak amacıyla kullanıma sunulduğunun altını çizdi: "Belki birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca sizin ve takip ettiklerinizin ne kadar beğeni aldığınız konusunda biraz daha az endişelenmek ve sonra belki geri dönmek istersiniz."

Yani etkinleştirdiğiniz bu özelliği, daha sonrasında tekrar kapatabilirsiniz.

Peki siz Instagram tarafından kullanıma sunulan bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu özellik sizin için kullanılabilir durumda mı ve deneyimlemeyi düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.