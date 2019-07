Instagram Beğeni Sayılarını Gizlemeye Başladı

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram, paylaşılan video ve fotoğrafların beğeni sayılarını gizlemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kanada'da test edilmeye başlanacağını aktardığımız beğeni gizleme özelliği bugün test edilmeye başlandı. Şu anda Instagram'da beğeni sayısı gizlenen ülkeler şu şekilde: İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda.

Testler olumlu sonuç verir ise gönderilerin beğeni sayısını görmek bundan böyle tarihe karışacak. Kullanıcılar Twitter üzerinden #InstagramDelete etiketi ile Instagram hesaplarının silinmesi için kampanya başlattı.

Kullanıcılar Twitter üzerinden attıkları tweet'lerde beğeni gizlenme özelliğini sevmediklerini ve özelliğin yayına alındığında Instagram hesaplarını sileceklerini belirtmekteler.

Beğenilerin neden gizlendiği hakkında konuşan yetkililer "Kullanıcılar beğeni sayısına odaklanmamalıdır. Fotoğraflara ve videolara odaklanmalıdır." dedi.

Instagram, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Şu anda bazı ülkelerde kişilerin toplam beğenilerini ve video görüntülemelerini gizleyen bir test yapıyoruz." dedi ve beğeni sayısı gizlenen ülkeleri paylaştı.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka