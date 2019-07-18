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Instagram Beğeni Sayılarını Gizlemeye Başladı

Instagram Hikayeler Test Özelliği 1
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram, paylaşılan video ve fotoğrafların beğeni sayılarını gizlemeye başladı.

Instagram'da Beğeni Sayıları Gizleniyor

Geçtiğimiz günlerde Kanada'da test edilmeye başlanacağını aktardığımız beğeni gizleme özelliği bugün test edilmeye başlandı. Şu anda Instagram'da beğeni sayısı gizlenen ülkeler şu şekilde: İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda.

Testler olumlu sonuç verir ise gönderilerin beğeni sayısını görmek bundan böyle tarihe karışacak. Kullanıcılar Twitter üzerinden #InstagramDelete etiketi ile Instagram hesaplarının silinmesi için kampanya başlattı.

Kullanıcılar Twitter üzerinden attıkları tweet'lerde beğeni gizlenme özelliğini sevmediklerini ve özelliğin yayına alındığında Instagram hesaplarını sileceklerini belirtmekteler.

Beğenilerin neden gizlendiği hakkında konuşan yetkililer "Kullanıcılar beğeni sayısına odaklanmamalıdır. Fotoğraflara ve videolara odaklanmalıdır." dedi.

Instagram, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Şu anda bazı ülkelerde kişilerin toplam beğenilerini ve video görüntülemelerini gizleyen bir test yapıyoruz." dedi ve beğeni sayısı gizlenen ülkeleri paylaştı.

Görünüşe göre beğenilerin gizlenmesi tüm dünyadaki kullanıcılara açılırsa büyük tartışmalara yol açacak. Şimdilik test aşamasında olan bu yeniliğin tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

Sizler beğenilerin gizlenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beğeniler gizlenirse Instagram kullanıcı kaybeder mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: instagram instagram beğeni