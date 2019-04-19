Instagram Beğeni Sayısı Tarihe Karışabilir!

Video ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, açıldığı ilk günden bu yana fotoğrafların beğeni sayılarını gösteriyordu. Bugün keşfedilen yeni bir detayla Instagram beğeni sayısı detayının sistemden kaldırılabileceği dile getirildi.

Jane Machun Wong, Instagram Android Beta sürümünde beğeni sayısının gösterilmediğini dile getirildi. Artık sadece gönderi sahibinin beğenme sayılarını görebildiğini aktaran Wong, diğer kullanıcıların gönderilerinin kaç kişi tarafından beğenildiğinin ise görüntülenemediğini dile getirildi.

Ortaya çıkan gizli özelliklerden anlaşıldığı üzere, Instagram beğeni takıntısı olan kullanıcılarına dur diyebilmek için çözüm yöntemleri deneyecek. Şirket, bu konuya çözüm olarak bir gönderiye gelen beğeni sayısının herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesini engelleyecek. Böylece gönderiye kaç beğeni geldiğini yalnızca içerik sahibi görebilecek.

Birçok kullanıcının Instagram beğeni sayısı rakamlarını takıntı haline getirdiği bilinen gerçekler arasında yer alırken, bunun psikolojik problemlere yol açtığı ifade ediliyordu. Ayrıca Facebook, birçok kullanıcının az beğeni alan gönderilerini sildiğini de fark etmişti. Bunun önüne geçmek için Instagram’da beğeni sayılarının kaldırılabileceği düşünülenler arasında girdi.

Instagram beğeni sayısı göstermeme uygulamasının sebeplerinden bir tanesi ise geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından yapılan bir toplantıydı. Facebook, sahibi olduğu birçok farklı sosyal medya programında, küçük yaştaki kullanıcıları için beğeni sayılarını kaldırmayı tartışmıştı. Özellikle erişkin olmayan kullanıcılarda beğeni sayılarının sorunlar yarattığını gösteren şirket, sadece bir yaş grubu için beğeni sayılarını kaldırabileceğini söylemişti.