Instagram Beğenileri Gizlemeye Hazırlanıyor

Sosyal medya devi Instagram, paylaşılan video ve fotoğrafları kaç kişinin beğendiğini görmenizi engellemeye hazırlanıyor. Bu gizleme işlemi önümüzdeki günlerde Kanada'da test edilmeye başlanacak. Testler olumlu sonuç verir ise gönderilerin beğeni sayısını görmek bundan böyle tarihe karışacak.

Jane Machun Wong, Instagram Android Beta sürümünde beğeni sayısının gösterilmediğini belirtmişti. Artık sadece gönderi sahibinin beğenme sayılarını görebileceğini aktaran Wong, diğer kullanıcıların gönderilerinin kaç kişi tarafından beğenildiğinin ise görüntülenemediğini açıklamıştı. Bu açıklamaların üzerinden kısa bir süre sonra yeni detaylar ortaya çıktı.

Facebook'un F8 2019 geliştirici konferansında yapılan açıklama ile Instagram'daki beğeni sayısının gizlenmesinin Kanada'da test edileceği söylendi. Testin sadece Kanada'da yaşayan kişilerin hesaplarında aktif olacağını söyleyen yetkililer, beğenilerin akışta görünmeyeceğini sadece gönderi sahibinin görebileceğini duyurdular.

Beğenilerin neden gizlendiği hakkında konuşan yetkililer "Kullanıcılar beğeni sayısına odaklanmamalıdır. Fotoğraflara ve videolara odaklanmalıdır." dedi. Görünüşe göre beğenilerin gizlenmesi tüm dünyadaki kullanıcılara açılırsa büyük tartışmalara yol açacak. Şimdilik test aşamasında olan bu yeniliğin tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

Sizler beğenilerin gizlenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beğeniler gizlenirse Instagram kullanıcı kaybeder mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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