Instagram’ın Beklenen Özelliği Tüm Kullanıcılara Açılıyor!

Sosyal medya platformu Instagram getireceği yeni özellik ile birlikte içerik üreticilerinin hakimiyet alanını genişletecek. İnstagram’ın telegram sistemini örnek alarak oluşturduğu yayın kanalları güncellemesi daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlanacak. Duyuruyu kendi kanalında yapan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, özelliğin küresel olarak kullanıma açılıdığını belirtti.

Instagram Yayın Kanalları Özelliğini Duyurdu

Instagram getirilen yeni özellik ile takipçilerine doğrudan yanıt verme özelliğini aktif hale getirmese de emojilerle tepki verebilme veya anketlerde oy kullanabilme fırsatı tanıyor. İlk denemeyi Zuckerberg, Meta hakkında yapmış olduğu bir bildiri ile kendi yayın kanalı üzerinden paylaştı.

İçerik üreticileri, özellik içerisinde sadece metin değil resim, video ve ses dosyaları da gönderebilecekler. Buna ek olarak çalışma arkadaşlarını ortak çalışan sekmesi adı altında kanala davet edebilecekler.