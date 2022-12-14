Instagram, BeReal'ı Taklit Etti: Candid Stories Özelliği Geldi!

Ön ve arka kameradan aynı anda fotoğraf çekerek, arkadaşlar arasında anlık paylaşım yapma özelliği ile çalışan BeReal, 2022 yılının en iyi uygulamalarından biri olmuştu. Yıl içerisinde önce TikTok, "TikTok Now" adlı uygulaması ile BeReal'ı taklit etmişti. Sırada Instagram var.

Uygulama kamerası üzerinden fotoğraf paylaşımı yapmayı gerçekleştiren BeReal, fotoğraflarda herhangi bir düzenleme, efekt uygulama gibi işlemlere izin vermiyor. Aynı zamanda bulunulan ortamı ve kendinizi aynı kare içerisine almanız gerekiyor. Aynı özelliklerde kullanıcıya sunulan Candid Stories, Instagram içinde bir özellik olarak kullanılabilecek.

BeReal Benzeri Candid Stories

Yükselişi oldukça hızlı olan uygulama, 2022'nin de enl'eri arasına girmesi ile birlikte belli ki Meta'nın dikkatini daha fazla çekti. Bunun üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen Meta, daha doğal ve daha samimi içerikler üretebilmeleri için hem Facebook hem de Instagram kullanıcılarına Candid Stories özelliğini sundu. Normal hikaye paylaşımından farklı olarak ayrı sekmede yer alan özellik, 24 saat sonra otomatik olarak silinecek.

Instagram'ın bir diğer yeni hamlesi ise Add Yours ve Collaborative Collections güncellemeleriyle birlikte kullanıcılar iş birliği yapmaya teşvik edilecek. Add Yours özelliği ile fotoğraf eklendiğinde, bunu paylaşması için belirli kişilere iletmek mümkün olacak. Collaborative Collections (Ortak Derlemeler) özelliği ise kullanıcıların ortak ilgi alanına sahip bir gönderi koleksiyonunu belirli arkadaş grubuyla paylaşabilmesini sağlayacak.

Bu yeni özelliklerin şu an için Instagram ve Facebook üzerinden test edildiği açıklandı. Katılmak istemeyen kişiler özellikleri kolayca devre dışı bırakabilecek. Bunun yanı sıra Instagram, Facebook'un Gruplar özelliğine de kendi yorumunu katarak kullanıcıların karşısına çıkacak.