Instagram Bir Stalker Uygulamasının Daha Fişini Çekti

Son zamanlarda kullanıcı gizliliği odaklı adımları ile gündeme gelen Instagram, başka bir stalk uygulamasının daha fişini çekti.

Like Patrol uygulamasını masum gösterecek tipten bir uygulama.

Ghosty Uygulamasına Veda

Stalk yapanların en büyük sıkıntılarından birisinin gizli hesap sorunu olduğunu söylememize gerek yok. Bu soruna karşı kurulan Ghosty, biraz karanlık yöntemlerle gizli profilleri görebilmenize olanak sunuyor. Tabii bir şey verirken, daha fazlasını aldığını bilmeniz gerekiyor.

Her şeyden önce yöntemi de bir kenara bırakırsak, gizli hesapların gösterilmesine yönelik uygulamalar zaten kural ihlali için yeterli şartları sağlamakta. Bunlarla birlikte eğer gizli hesapları görmek istiyorsanız, hem kendinizin hem de arkadaşlarınızın mahremiyetinden vazgeçmeniz gerekiyor.

Uygulamanın çalışma mantığı hakkında bilgi vermemiz gerekirse, giriş sırasında profil bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu aşamadan sonra hem sizin hesabınız, hem de sizin takip ettiğiniz hesaplar ortak bir veri tabanına ekleniyor. Bu şekilde uygulamayı kullanan herkesin ve takip ettikleri herkesin gizli profillerini görebiliyorsunuz.

Sadece bu değil. Uygulamayı kullanabilmek için bir kişiyi davet etme zorunluluğunuz da bulunuyor. Teorik olarak hızla büyüme potansiyeli olan bir uygulama. Ne var ki 500,000+ indirme sayısına da sahip. Neyse ki Instagram bu uygulamanın fişini çekti. Şirket daha öncesinde yaptığı açıklamada bunu "daha fazla uygulama için" planladığını açıklamıştı.