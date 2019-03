Instagram Birlikte İzleme Özelliği Test Aşamasında

Tam bir sosyal medya platformuna dönüşmek adına çalışmalarını sürdüren Instagram, beklenmedik bir özelliğini aktif hale getirmek için harekete geçti. Ortaya çıkan yeni haberlerde Instagram birlikte izle özelliği için çalışmalarını yakında tamamlayacağı söylendi.

İnternet üzerindeki videoları arkadaşlarıyla aynı anda izlemek isteyenler için birçok farklı hizmet geliştirilmişti. Bunun için özel hazırlanan sitelerin yanı sıra geçtiğimiz yıl Facebook Gruplar içerisinde birlikte izleme özelliğini devreye almıştı. Benzer bir özelliğin Instagram üzerinde test edilmeye başlandığı gün yüzüne çıktı.

Uygulamaların beta sürümlerine eklenen yeni özelliklere dair haberleri ile daha önce birçok kez gündeme gelen Hong Konglu Jane Manchun Wong, Instagram birlikte izleme ile ilgili ilk bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Görüntülü arama sırasında kullanılabileceği söylenen yeni özelliğin, ekranın üzerindeki seçenekler arasına ekleneceğini dile getiren Wong, sistemin henüz test aşamalarının en başında olduğunun altını çizdi.

Yeni özellik ile birlikte görüntülü konuşma yaptığınız bir arkadaşınızla videoyu aynı anda başlatabilecek, durdurabilecek ve sonuna kadar birlikte izleyebileceksiniz. Birlikte izleme sırasında görüntülü konuşmaya devam edebileceğiniz de söylenenler arasında.

Instagram is testing Co-Watching in Video Calls



It's like Facebook's Watch Party but for Instagram Direct



Tip @Techmeme pic.twitter.com/cRpRO61DXh