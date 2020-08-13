Instagram, Kullanıcıların Biyometrik Verilerini İzinsiz Toplamakla Suçlanıyor

Instagram, kullanıcıların biyometrik verilerini toplamakla suçlanmakta. Kaliforniya'da açılan davada Instagram 100 milyondan fazla kullanıcının biyometrik verilerini rızaları olmadan toplamakla suçlanıyor.

Instagram, Kullanıcıların Biyometrik Verilerini İzinsiz Topluyor Mu?

Açılan davada Facebook'un yasadışı olarak toplanan biyometrik verileri sakladığını ve bunlardan kazanç sağladığını iddia ediliyor. Instagram, kullanıcıları bu yılın başlarında biyometrik veri toplama konusunda bilgilendirdi. Ancak Instagram'ın bundan önce bile biyometrik verileri izinsiz topladığı söylenmekte

Davaya göre, biyometrik verilerin yetkisiz olarak toplanması bir gizlilik yasasını ihlal ediyor. Şirket her ihlal için 1.000 dolara kadar ödeme yapılabilir. Şirket "dikkatsizce veya kasıtlı olarak hareket etmişse" para cezası her ihlal için 5.000 dolara kadar çıkabilir. Facebook iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Konu hakkındaki detayların gelecek günlerde gelmesi beklenmekte. Sizler Instagram'ın kullanıcıların biyometrik verileriniz izinsiz topladığı iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Instagram indir butonundan Instagram'ı indirebilirsiniz.