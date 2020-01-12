Instagram, Boomerang için Yeni Efektler Tanıttı

Instagram, Boomerang için yeni SloMo, Echo ve Duo efektlerini tanıttı.

Bugünden itibaren, sosyal ağ kullanıcılarının Boomerang hikâyelerini paylaşmak için üç yeni seçeneği olacak: SlowMo, Echo ve Duo. Instagramın yeni efektleri için, sosyal medyada artan rekabetten dolayı, kullanıcıları elinde tutma çabası şeklinde yorumlar yapılıyor.

2015 yılında Instagram hikâyeler özelliği olarak tanıtılan Boomerang’a şimdiye kadar büyük bir güncelleme yapılmamıştı. Boomerang’ın, kullanıcıların hikâyelerini kaydetmesi için en çok kullanılan özellik olduğunu belirten Instagram yetkilileri, bu nedenle Boomerang özelliğini geliştirmeye karar verdiklerini belirttiler.

Boomerang En Sevilen Kamera Uygulamalarından Birisi

Instagram yetkilileri yeni efektlerin tanıtımında, “Instagram fotoğraf makinesi uygulaması, size kendinizi ifade etmenin ve yaptığınız, düşündüğünüz veya hissettiğiniz şeyleri arkadaşlarınızla kolayca paylaşmanın yollarını sunuyor. Boomerang en sevilen kamera uygulamalarından biri. Günlük anları eğlenceli ve beklenmedik anlara dönüştürmek için kullanabileceğiniz yaratıcı yollar geliştirmekten heyecan duyuyoruz.” Dediler.

Yeni filtreler Instagram hikâyeler kamerasında bulunan Boomerang uygulamasına eklendi. Bir video kaydettikten sonra, yeni seçenekleri görmek için ekranda görünen sonsuzluk simgesine dokunmanız yeterli.

SlowMo efekti ile Boomerang videoları orijinal hızlarının yarısına yavaşlıyor. Echo, her şeyin “neredeyse sarhoş gibi” hareket etmesini sağlayan bir bulanıklık efekti. Duo ise video ileri geri hareket ederken bir aksaklık ile hızlandırıyor. Aynı zamanda güncelleme ile kayıtlı Boomerang’ ların uzunluğunu kırpmak ve ayarlamak da mümkün olabilecek.