Instagram Boomerang ve Hyperlapse'i Kaldırıyor

Instagram geçen ay videoları ana uygulamaya entegre ettiği için IGTV uygulamasını sonlandırdığını doğrulamıştı. Bununla birlikte Meta'nın sahip olduğu şirket, popülerliğini kaybeden diğer iki uygulaması Boomerang ve Hyperlapse'i de sonlandırmaya karar verdi.

TechCrunch'in haberine göre Instagram, Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarını App Store ve Google Play'den sessizce kaldırdı. Kullanıcıların birkaç saniyelik döngü videoları oluşturmasına olanak tanıyan Boomerang 2014'ten beri aktif olarak hizmet veriyordu. Hyperlapse ise ondan bir yıl sonra kullanıcıların hızlandırılmış videolar çekmesine izin veren seçeneklerle gelmişti.

Boomerang ve Hyperlapse Instagram'da Kalacak Mı?

Bu uygulamalar Instagram'dan ayrı olarak piyasaya sürülmesine rağmen temel özellikleri ile daha sonra Instagram'a eklenmişti. Buna rağmen Boomerang uygulaması, piyasaya sürülmesinden bu yana 300 milyondan fazla indirme kaydetti. Hyperlapse ise sadece 23 milyon indirmeye ulaşabildi ve bu alanda nispeten daha başarısız oldu. Şirket her iki uygulamayı da kapatma konusunda bir açıklama yapmasa da kullanıcıların ana uygulamaları olan Instagram'da daha fazla zaman geçirmesini istediği için bu hareket pek de sürpriz değil. Bu uygulamalardaki özelliklerin Instagram'da desteklenmeye devam etmesi bekleniyor.

Artık Instagram'ın App Store'da yalnızca iki ekstra uygulaması kaldı: IGTV ve Layout. Layout, 2015'te piyasaya sürülen ve birden fazla fotoğrafı tek bir görüntüde birleştirmek için araçlar sağlayan bir uygulama. IGTV bu ayın sonunda App Store'dan kaldırılacak olsa da şirketin Layout uygulamasının şimdilik hizmetine devam ettirmesi bekleniyor.