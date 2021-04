Instagram Canlı Yayın Clubhouse'a Bir Adım Daha Yaklaştı!

Instagram canlı yayın için çok önemli bir güncelleme geldi. Yayımlanan güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak. Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelen yeniliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Son dönemde internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı.

Şubat ayında 8 milyonu aşkın indirme sayısına ulaşan Clubhouse, kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından bazı şirketler Clubhouse benzeri uygulamalar çıkarmaya hazırlanırken bazıları ise söz konusu özelliği kendi uygulamalarına entegre etmek için kollarını sıvadı. Aynı durum, daha önce Snapchat'in Hikayeler özelliğinde de yaşanmıştı. Snapchat özelliği tüm dünyada popüler olmasının ardından sosyal ağ şirketleri, söz konusu özelliği kendi platformlarına eklemişti.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu, Live (canlı yayın) özelliği için yeni seçenekleri kullanıma sunduğunu duyurdu. Popüler platform Instagram, gelen yenilik ile birlikte Clubhouse'a bir adım daha yaklaştı.

