Instagram Canlı Yayın Clubhouse'a Bir Adım Daha Yaklaştı!

Instagram canlı yayın için çok önemli bir güncelleme geldi. Yayımlanan güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak. Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelen yeniliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Instagram Canlı Yayın İçin Beklenen Özellik Geldi!

Son dönemde internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı.

Şubat ayında 8 milyonu aşkın indirme sayısına ulaşan Clubhouse, kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından bazı şirketler Clubhouse benzeri uygulamalar çıkarmaya hazırlanırken bazıları ise söz konusu özelliği kendi uygulamalarına entegre etmek için kollarını sıvadı. Aynı durum, daha önce Snapchat'in Hikayeler özelliğinde de yaşanmıştı. Snapchat özelliği tüm dünyada popüler olmasının ardından sosyal ağ şirketleri, söz konusu özelliği kendi platformlarına eklemişti.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu, Live (canlı yayın) özelliği için yeni seçenekleri kullanıma sunduğunu duyurdu. Popüler platform Instagram, gelen yenilik ile birlikte Clubhouse'a bir adım daha yaklaştı.

Normalize not always being “on” 👀



Now you can mute your video or audio when you’re Live 🔇 pic.twitter.com/fgqMMKHfJi — Instagram (@instagram) April 29, 2021

Kullanıcılar, görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın esnasında mikrofon ve kamerayı devre dışı bırakabilecek. Böylece kullanıcılar, tıpkı Cloubhouse isimli uygulamada olduğu gibi yalnızca sesli iletişim kurabilecek. Live özelliğinin yalnızca 4 kişiyi desteklediğini belirtelim.

Clubhouse benzeri uygulamaların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Reddit Talk ve Xiaomi Mi Talk uygulamaları duyurulmuştu. Uygulamaların yanı sıra Twitter, Facebook ve hatta Telegram dahi Clubhouse'a rakip olmak için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Örneğin Twitter kısa bir süre önce Spaces özelliğini kullanıcılara açık bir şekilde test etmeye başladı. Facebook da bu yıl çıkışını gerçekleştirmesi beklenen bir Clubhouse benzeri özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram Reels'te Reklamlar Yer Alacak

Geçtiğimiz haftalarda Instagram Reels'te reklamların yer alacağı açıklanmıştı. Instagram Reels'teki reklamlar, ilk olarak Hindistan, Brezilya, Almanya ve Avustralya'da test edilecek. Test sürecinin tamamlanmasının ardından diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir.