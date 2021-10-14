Instagram Canlı Yayın Özelliği İçin 2 Önemli Araç Duyurdu

Instagram canlı yayın özelliği için yeni araçlar duyurdu. Kullanıcılar, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda canlı yayınları planlayabilecek. Uygulama, canlı yayın tarihi yaklaştığında diğer kullanıcılara bildirim gönderecek. Popüler sosyal medya hizmetinin duyurdu yeni araçlara ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Instagram Canlı Yayın Özelliği İçin Yeni Araçlar Geliştirdi

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu, canlı yayın özelliği için yeni araçlar geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen sosyal medya hizmeti yeni araçlar duyurdu.

Instagram tarafından geliştirilen zamanlayıcı sayesinde kullanıcılar artık canlı yayınlarını 90 güne kadar zamanlayabilecek. Diğer kullanıcılar, canlı yayının hangi tarihte gerçekleşeceğini görebilecek. Kullanıcılar, hatırlatıcı sayesinde canlı yayın tarihinden bir gün önce ve 15 dakika önce bildirim alacak. Böylece izlemek istediği canlı yayını kaçırmayacak.

Şirket tarafından geliştirilen diğer araç ise "Practice Mode" olarak isimlendirildi. Kullanıcılar, canlı yayın oluştururken "Public" ve "Practice" olmak üzere iki farklı seçenek ile karşı karşıya kalacak. Practice, canlı yayın öncesi bir deneme yayını yapılabilmesine olanak tanıyacak.

Going Live hits different when your followers come through 🙌



Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7 — Instagram (@instagram) October 13, 2021

Geliştirilen Practice Mode isimli araç, canlı yayın özelliğini daha kullanışlı hale getirecek çünkü canlı yayınlarda bazen sorunlar meydana gelebiliyor. Kullanıcılar, yeni araç sayesinde deneme yayını esnasında sorunları tespit edip çözebilecek. Böylece canlı yayının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilecek.

Popüler sosyal medya hizmeti Instagram'ın yeni araçları kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Aslında söz konusu araçlar uzun bir süredir popüler video paylaşım platformu YouTube'da yer alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre canlı yayın planlama özelliği dünya genelinde tüm kullanıcıların kullanımına sunulmaya başlandı. Practice Mode olarak isimlendirilen özellik ise yakında kullanıma sunulacak. Şirket, herhangi bir tarih paylaşmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu özelliğin tam olarak hangi tarihte ekleneceği bilinmiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinin canlı yayın özelliği için geliştirilen yeni araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler sosyal medya platformu için geliştirilen araçlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.