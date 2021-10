Instagram Canlı Yayın Özelliği İçin 2 Önemli Araç Duyurdu

Instagram canlı yayın özelliği için yeni araçlar duyurdu. Kullanıcılar, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda canlı yayınları planlayabilecek. Uygulama, canlı yayın tarihi yaklaştığında diğer kullanıcılara bildirim gönderecek. Popüler sosyal medya hizmetinin duyurdu yeni araçlara ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu, canlı yayın özelliği için yeni araçlar geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen sosyal medya hizmeti yeni araçlar duyurdu.

Instagram tarafından geliştirilen zamanlayıcı sayesinde kullanıcılar artık canlı yayınlarını 90 güne kadar zamanlayabilecek. Diğer kullanıcılar, canlı yayının hangi tarihte gerçekleşeceğini görebilecek. Kullanıcılar, hatırlatıcı sayesinde canlı yayın tarihinden bir gün önce ve 15 dakika önce bildirim alacak. Böylece izlemek istediği canlı yayını kaçırmayacak.

Şirket tarafından geliştirilen diğer araç ise "Practice Mode" olarak isimlendirildi. Kullanıcılar, canlı yayın oluştururken "Public" ve "Practice" olmak üzere iki farklı seçenek ile karşı karşıya kalacak. Practice, canlı yayın öncesi bir deneme yayını yapılabilmesine olanak tanıyacak.

Going Live hits different when your followers come through 🙌



Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7