Instagram Canlı Yayın İçin Twitch Özelliği Geliyor

Instagram canlı yayın ve Hikayeler için yeni özelliklerin geleceği gün yüzüne çıktı. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Ortaya çıkan özelliklere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Uygulama geliştiricileri, yeni bir özelliği kullanıma sunmadan önce o özelliği test aşamasından geçirir. Bu, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına getirilecek özelliklerde büyük bir çoğunlukla uygulanan yaygın tekniklerden biri olarak bilinir. Instagram da aynı tekniğini kullanıyor.

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, popüler sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı yeni özellikleri gün yüzüne çıkardı. Paluzzi, yeni özelliklere ilişkin bilgiler ve ekran görüntüleri paylaştı.

Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, canlı yayın için moderatör ekleme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde popüler platform üzerinden başlattıkları canlı yayında moderatör ekleyebilecek.

Paylaşılan ekran görüntüleri, moderatörün hangi yetkilere sahip olacağını gözler önüne serdi. Moderatörler yorumları, soruları ve canlı yayın isteklerini devre dışı bırakabilecek. Aktarılan bilgilere göre canlı yayınlarda yalnızca bir adet moderatör bulunacak.

#Instagram is working on the ability to add moderators to the live video 👀 pic.twitter.com/Aqp0bVttwR

Alessandro Paluzzi, görüntü tabanlı sosyal medya platformunun bir özellik üzerinde daha çalıştığını gün yüzüne çıkardı. Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre Hikayeleri beğenme özelliği gelecek. Şirketin ağustos ayında söz konusu özelliği test etmeye başladığı ileri sürülmüştü.

Beğenilerin, Hikayeleri görüntüleyenler ile aynı bölümde yer alacağını belirten Paluzzi, söz konusu özelliğe ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

#Instagram continues to work on the ability to like a Story 👀



Here's what the ❤ will look like in the viewer list 👇🏻 pic.twitter.com/DMcUdpTk7N