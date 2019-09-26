Instagram Canlı Yayınında İntihar!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Tugay Tokmak (25), sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti.
Doruk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan Tokmak hayatını kaybetti.
İddialara göre Tokmak ormanlık alana geldi ve cep telefonunu motosikletinin üzerine sabitleyerek Instagram’da canlı yayın başlattı.
Yakınlarının da izlediği Instagram canlı yayını sırasında yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayan Tokmak, tetiği çekerek intihar etti.
Yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine hemen ambulans gönderildi. Ancak ağır yaralanan ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tokmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.