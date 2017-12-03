Instagram Canlı Yayınlarında Pornografi Tehlikesi

Ad Age isimli internet sitesi, Instagram kullanıcılarının son zamanlarda canlı yayınlarda çok fazla pornografiye maruz kaldığını açıkladı. Bir spam saldırısı olabileceğine dikkat çeken Ad Age, geçtiğimiz hafta sonuna dair yaptığı gözlemlerde bu durumun artabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Birçok sosyal medya platformu kötüye kullanımı azaltmak için sert politikalar uygulamaya başladı. Hem kullanıcı güvenliğini hem de reklam verenlerin itibarını koruma amacı güden bu politikalar, verilen hizmetlerin genişlemesiyle yavaş yavaş delinmeye çalışılıyor. Şimdi de canlı yayınlarda pornografik unsurların artması gündeme geldi. Öyle ki, üst düzey medya ajanslarından birinin yetkilisi, "Canlı yayınlarda reklam yayınlamamayı tercih ediyoruz" noktasına geldiklerini açıkladı.

Instagram sözcülerinden Beth Gautier ise, "Biz bu konuda hayal kırıklığına uğradık ve üzgünüz. Instagram'daki içeriğin kalitesi konusunda çok dikkatli davranıyoruz. Spam ve diğer kötüye kullanma içeren davranışları da çok ciddiye alıyoruz. Herhangi bir faaliyet ya da kural ihlali gördüğümüzde bunları önlemeye çalışıyoruz" dedi.

Instagram yöneticileri bu konuda hassas olduklarını söyleseler de kullanıcıların ilerleyen dönemlerde benzer sorunlarla karşılaşması bizi şaşırtmaz. Çünkü şirketler, elde ettikleri gelirleri artırma amacıyla politika üretirler ve pornografik unsurların engellenmesi ancak reklam verenlerin geri çekilmesi sonucunda gerçekleşebilir. Umarız herhangi bir "istismar" haberine konu olmadan önlem alınabilir.